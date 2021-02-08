傳承三代40年 台南黃家草莓手作草莓大福牛奶熱賣

台南善化草莓園區40年前由台北市前市長黃大洲家族引進栽培，後來親友紛紛投入，世代相傳。

老農黃得山將大半輩子的心力花在栽培草莓，近年打響名號，每到草莓季節上門的遊客絡繹不絕，已傳承第三代、經營40年的現在由兒子黃智賢掌管，孫子黃彥滄現在正職是南科園區晶圓大廠工程師，但是草莓盛產季節還是會想辦法回家幫忙。

黃彥滄說，家裏種植5分地左右，產季大概11月到4月，這一季草莓前陣子因有寒流成熟會比較慢，卻又剛好趕上春節連假，加上今年的品質很好，總算能夠補償先前的連年歉收。

黃家經營的「美裕草莓園」為了增加草莓收益，這幾年開發的草莓大福等等產品，今年自家手作的草莓牛奶意外大賣，尤其現在每天都有許多遊客進來品嘗。