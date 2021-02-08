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離異家庭的團圓難題：會不會面，不是「尊重孩子意願」就好

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嘉市九華山地藏庵 贈5道年菜給弱勢邊緣戶

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
副市長陳淑慧在年菜捐贈記者會上，化身料理大廚，做出美味又可口的「魚躍龍升」年菜
副市長陳淑慧在年菜捐贈記者會上，化身料理大廚，做出美味又可口的「魚躍龍升」年菜

歲末將至，嘉義市府連續第4年和九華山地藏庵攜手合作，為弱勢邊緣戶與獨居老人募集年菜及祈福物資，並在嘉義市餐飲業職業工會協助料理下，發送5道美味年菜給350戶弱勢邊緣戶與獨居老人。

九華山地藏庵今年加碼贈送開運加菜金1000元，總計贊助年菜及開運加菜金共67萬元，副市長陳淑慧在年菜捐贈記者會上，化身料理大廚，做出美味又可口的「魚躍龍升」年菜，味道香氣撲鼻，令人食指大動，也跨上載送年菜的小摩托車，代表市府團隊將送年菜給弱勢邊緣戶。

陳淑慧表示，九華山地藏庵在這個困頓的時刻援助弱勢家庭，發揮人溺己溺的精神，讓社會充滿愛心與善心，政府的資源有限，但民間的力量無窮，在這不景氣環境中，希望善行義舉及拋磚引玉下，帶領更多善心人士能加入社會關懷的行列。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，地此次的發送對象為社會處造冊、不具有低收入戶資格的弱勢邊緣戶與獨居老人，為讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品，贈送開運加菜金1千元，以符合個別家庭所需，同時有獲贈「紅包」的喜悅感。

社會處表示，今年5道年菜分別是雞鳴報福（全雞）、財運滾滾（丸子）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、鴻運甜糕（年糕）和飽滿珍榖（白米）、慈龍寺與新北市餐飲業職業工會分別贈送花生糖及浴巾。

嘉義市政府連續第4年和九華山地藏庵攜手合作，為弱勢邊緣戶與獨居老人募集年菜及祈福物資。圖／嘉市府提供
嘉義市政府連續第4年和九華山地藏庵攜手合作，為弱勢邊緣戶與獨居老人募集年菜及祈福物資。圖／嘉市府提供
嘉義市政府連續第4年和九華山地藏庵攜手合作，為弱勢邊緣戶與獨居老人募集年菜及祈福物資。圖／嘉市府提供
嘉義市政府連續第4年和九華山地藏庵攜手合作，為弱勢邊緣戶與獨居老人募集年菜及祈福物資。圖／嘉市府提供

年菜 獨居老人 嘉義

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