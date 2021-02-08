春節連假 阿里山遊樂區免費提供接駁因應人潮
春節7天連假，阿里山國家森林遊樂區、奮起湖風景區、太平雲梯等景點，將有大批遊客湧入，嘉義縣警察局竹崎分局實施交通管制措施因應，在遊樂區外規劃停車格及免費接駁服務。
竹崎分局今天表示，春節期間，阿里山國家森林遊樂區外規劃停車格，大型車停放在阿里山公路（台18線）86公里至88.2公里處路段，小型車開往塔塔加方向台18線88.5公里至94.5公里處路邊停放。
林務局嘉義林區管理處於2月10日至16日、每日上午9時至下午6時提供免費接駁專車，在台18線88.5公里至94.5公里處接駁自小客車的遊客。
警方指出，奮起湖風景區因停車空間不足且169線道路較狹窄，2月13日至15日，小型車由台18線63.4公里處頂石棹產業道路行駛進入奮起湖地區；大型車輛及機車仍可行駛169線進出奮起湖，以分流車輛，避免造成塞車。
因應奮起湖地區停車位不足，阿里山國家風景區管理處於2月13日至15日、每日上午9時至下午5時，提供石棹（台18線61公里處石棹加油站旁）往返奮起湖免費接駁專車。
另外，嘉義林管處配合衛生福利部疾病管制署「秋冬防疫專案」，阿里山國家森林遊樂區管制人數上限為4355人，當區內遊客達4000人時，將透過LBS簡訊、台18線CMS資訊可變標誌等管道發布訊息，籲請遊客轉往其他景點。
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