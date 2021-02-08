影/搭六甲落羽松熱潮推遊程 派出所出借自行車推薦景點

台南市知名景點六甲落羽松林近日大批遊客到訪，影響交通許多民眾通行也不方便。在地麻豆分局鳳林派出所今天表示，所內有10輛自行車，無償供遊客使用。

警方表示，觀察遊客借自行車狀況，發現除了至六甲落羽松林遊玩、也會深入六甲市區品嘗各項小吃及美食，返回鳳林派出所還車時往往天色已晚。

警方建議遊客自林鳳營火車站起，可順路至林鳳營故事館、九品蓮花生態教育園區觀光旅遊，為方便民眾深入六甲市區遊玩，決定出借自行車。

警方表示，台1線及市道174線周邊道路車流量大、車速快，為保障遊客騎乘安全，自行車全數加裝「火金姑燈」，增加警示，讓遊客玩得盡興，也玩得安全。