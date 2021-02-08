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影／台南公有零售市場推年菜外送服務 一指宅配到家
因為疫情春節前不想到市場人擠人買年菜嗎？台南市經發局結合公有零售市場及商家，共同推出年菜外送服務，並補助運費，只要39元，就能宅配到家。
市長黃偉哲上午前往東菜市場，參加年菜外送服務啟動記者會，現場化身為叫賣哥，表示傳統市場的餐點有特色、價格又不貴，滿滿一桌年菜，3、4000元就能搞定，而且現在還宅配到家，婆婆媽媽再也不必煩惱。
經發局陳凱凌局長表示，目前共有東菜市市場、虎尾寮市場、開元市場、新市市場、仁德市場、關廟市場、新營第三市場、麻豆市五市場、學甲市場、中山市場、柳營市場、西港市場、楠西市場等13處公有零售市場，共計32家販售年菜市場攤商響應加入市場年菜外送服務，並與小短腿在地外送平台業者合作，運費最低只要39元，限量前1500筆訂單，額滿為止，消費2000元以上，即享免運費。
他表示，對市場攤商來說，可享免抽成，民眾訂購外送，還可享運費折扣優惠，除了增進市場攤商商機外，同時刺激買氣兼提升本地外送業者運量，創造三贏局面。
台南市場年菜配合外送平台小短腿業者訂購外送攤商名單資訊，民眾可上「台南慶新年-年節好物線上購」官網(https://tainanshopping.tw/buy)查詢。
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