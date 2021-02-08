嘉市空氣品質差 呼吸道不適就診人數增多

嘉義市今天早上出現濃霧，許多民眾出門發現一片白茫茫、能見度極差，約50公尺公尺外什麼都看不見，依照空氣品質監測網顯示，AQI 指標達紅色提醒，嘉義基督教醫院指出，最近因呼吸道不適就診人數的確增多，提醒民眾外出要戴口罩

嘉義基督教醫院胸腔內科醫生林明憲表示，因呼吸道不適就診人數，不過因最近氣候變化大，也可能造成呼吸道不適，不見得是單純因空汙就診人數就變多。

林明憲說，目前空汙對人體的影響，因PM2.5會刺激呼吸道，所以較容易引發氣喘和呼吸道疾病，也會加速血管老化導致心血管疾病的發生。

目前對抗空汙，需要預防重於治療，環境空汙發生時盡量不要外出，在家中盡量使用空氣清淨機，外出戴口罩。

環保局指出，昨天開始環境風場為偏東風，西半部水平擴散差，加上清晨受輻射冷卻效應影響，垂直擴散條件亦差，汙染物易累積。

嘉義市啟動跨局處應變作為包括通報前25大公私場所污染防制設備確實操作，要求市區重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃，巡查餐飲業者確認油煙防制設備正常操作。