快訊

喜馬拉雅山河崩毀：印度冰川大洪水..百人滅頂為什麼？

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市空氣品質差 呼吸道不適就診人數增多

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影
嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影

嘉義市今天早上出現濃霧，許多民眾出門發現一片白茫茫、能見度極差，約50公尺公尺外什麼都看不見，依照空氣品質監測網顯示，AQI 指標達紅色提醒，嘉義基督教醫院指出，最近因呼吸道不適就診人數的確增多，提醒民眾外出要戴口罩

嘉義基督教醫院胸腔內科醫生林明憲表示，因呼吸道不適就診人數，不過因最近氣候變化大，也可能造成呼吸道不適，不見得是單純因空汙就診人數就變多。

林明憲說，目前空汙對人體的影響，因PM2.5會刺激呼吸道，所以較容易引發氣喘和呼吸道疾病，也會加速血管老化導致心血管疾病的發生。

目前對抗空汙，需要預防重於治療，環境空汙發生時盡量不要外出，在家中盡量使用空氣清淨機，外出戴口罩。

環保局指出，昨天開始環境風場為偏東風，西半部水平擴散差，加上清晨受輻射冷卻效應影響，垂直擴散條件亦差，汙染物易累積。

嘉義市啟動跨局處應變作為包括通報前25大公私場所污染防制設備確實操作，要求市區重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃，巡查餐飲業者確認油煙防制設備正常操作。

執行機車未定檢巡查及柴油車目視稽查並加強洗街車道路洗街作業；工務處通知暫緩市區道路刨鋪工程，民政處協調寺廟減少金紙及鞭炮燃放。通報宣導學校、里辦公室、社福機構等做好健康防護，避免空品不良期間戶外活動，如必要外出，應戴口罩防護。

嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影
嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影

嘉義 口罩 氣喘

延伸閱讀

中南部空汙嚴重 氣喘患者喘不過氣求診

台南空汙嚴重「房子屋頂消失」 居民PO照笑：霧都上線了

讓中南部孩子吸空汙 8縣市環團點名環署長張子敬下台

空汙將延續至小年夜 燃煤電廠2天減少發電70%

相關新聞

嘉市空氣品質差 呼吸道不適就診人數增多

嘉義市今天早上出現濃霧，許多民眾出門發現一片白茫茫、能見度極差，約50公尺公尺外什麼都看不見，依照空氣品質監測網顯示，A...

攜子做志工關懷獨老10年 助人也助孩子成長

今年過年受新冠疫情影響，許多社區關懷據點、老人共餐，及年前圍爐辦桌都喊停，華山基金會嘉義站日前邀請校園志工、社福志工帶家...

影／嘉義市濃霧白茫茫 空氣品質差紅色提醒

嘉義市今天早上出現濃霧，許多民眾出門發現一片白茫茫、能見度極差，約50公尺公尺外什麼都看不見；另 依照空氣品質監測網顯示...

鄉野奇譚／師父救子好玄 他勸人行善

嘉義縣前議員簡泰河幼子13歲時罹患腦瘤開刀，在北部某大醫院加護病房昏迷長達10多天，他請求台南白河大仙寺時任住持釋傳證、...

經濟弱勢年輕化 老人顧老人也不少

華山基金會目前在台南服務2600名弱勢老人，來源除了有各單位提供，也有街頭訪視、個案介紹個案等，多有處境堪憐的故事，且近...

嘉市唯一洗車庇護工場 有從台北、台南來光顧

嘉義市清健庇護工場是全市唯一洗車庇護場，春節前預約多，但未加價，身心障礙員工努力洗車，受到好評，有顧客遠從台南、台北來。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。