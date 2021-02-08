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台南水道博物館特色紅包袋 過年限量送

中央社 / 台南8日電

春節假期即將來臨，台南市政府文化局預估場地開闊、環境優美的山上花園水道博物館將吸引大批遊客，特別設計3款與水有關的主題紅包袋，將在大年初一至初三送給遊客。

台南市文化局長葉澤山今天表示，在防疫優先的原則下，預計在即將來臨的春節假期中，戶外場地仍會是民眾出遊首選，山上花園水道博物館除了是國定古蹟，還擁有環境優美的廣大腹地，距離市區也不算遠，預計將成為走春踏青的火紅景點。

葉澤山表示，山上花園水道博物館除了11日除夕當天休園，12日至16日（大年初一到初五）正常開園營運，並比照一般假日提供定時定點導覽解說服務，還會有文創市集、趣味闖關等一系列主題式春節活動。

他說，配合年節氛圍，初一至初五購票入園的遊客可以獲贈每日限量的精美迎春禮，初一至初三每天發送一款主題紅包袋，3款主題分別代表財運、戀愛及功名，初四和初五贈送象徵除舊布新並印有館徽的環保橡皮擦。

葉澤山指出，山上花園水道博物館雖然場地較開闊，但防疫不能鬆懈，除了每日消毒、執行實名制、戶外座位區設置隔板，入園遊客亦須佩戴口罩，希望遊客配合。

博物館 春節 文化局

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