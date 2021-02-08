攜子做志工關懷獨老10年 助人也助孩子成長

今年過年受新冠疫情影響，許多社區關懷據點、老人共餐，及年前圍爐辦桌都喊停，華山基金會嘉義站日前邀請校園志工、社福志工帶家人小孩，一起到獨居長輩家送年菜、貼春聯，參與志工超過10年的王瑞豐表示，帶孩子參與服務多年，不僅助人也助孩子成長。

嘉義市中區扶輪社社長王瑞豐，參與華山社區關懷超過10年，日前他帶家中孩子，及社團秘書家人、小朋友多人，到嘉義縣市關懷獨居阿公阿嬤、送年菜，並協助長輩量測體溫，確認身體狀況，在場小朋友也主動幫忙貼春聯，讓阿公阿嬤感受到眾人關懷，直言「揪甘心ㄟ！」

王瑞豐說，從事金融保險理財服務多年，他和同仁10多年前開始參與獨居長輩關懷，同仁們平時就會幫忙獨居長輩送餐，並邀請身邊朋友、客戶一起行善；今年任扶輪社長，邀請更多社友們參與，大家帶著孩子拜訪長輩，不僅助人也是透過身教讓孩子學習。

他說，多年前曾問小孩「可否用你的名字認養、每月捐款幫助他人？」孩子立即回應「就拿我的零用錢、壓歲錢捐啊！」讓他非常感動，現在孩子成年了，也會主動參與弱勢關懷。

華山基金會嘉義站長楊光鈺表示，配合政府防疫政策，發送年菜時，服務人員及義工皆做好防疫工作，訪視前先電話關心長輩身體狀況，進出全程配戴口罩，做好手部清潔，並教導防疫措施。