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捨身救人的日韓鐵道英雄：不能忘的新大久保事故

影／嘉義市濃霧白茫茫 空氣品質差紅色提醒

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影
嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影

嘉義市今天早上出現濃霧，許多民眾出門發現一片白茫茫、能見度極差，約50公尺公尺外什麼都看不見；另 依照空氣品質監測網顯示嘉義市今天空品差，AQI 指標達紅色提醒，嘉義氣象站表示， 嘉義市今天相對濕度近百分百，因輻射濃霧和霾常同時存在，研判今天的狀況就是如此。

嘉義氣象站表示，一般乾燥的時候相對濕度可能只有50%，若相對濕度低於75% 能見度變差就可能是霾，今天大氣的相對濕度達98到99％，一片白茫茫的是霧氣，但嘉義市經常是輻射霧，因為相對濕度高、風速小，冷卻效應造成濃霧，因此霧和霾常會共同出現。

環保署提醒，中部、雲嘉南、高屏地區所有族群，今應減少在戶外活動(紅色警示)，另橘色提醒地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

近年空氣汙染多，許多人不清楚所見是霧還是霾？要分辨茫茫景象是因為水氣或塵埃，第一可從顏色分辨，霧的視覺顏色是白色，因為霧是由細微密集小水滴組成，而霾是黃色或橘紅色，因為霾是極細微塵埃與鹽類粒子形成。

第二是能見度，一般造成能見度不及1公里的視障稱之為霧，霾則是能見度小於10 公里時的天氣現象。另也可以利用當時大氣相對溼度，來協助判斷是霧還是霾，因為霧是小水滴組成，所以有濕潤感，相對溼度接近100%，而霾是懸浮於空氣中或被風吹起、肉眼無法辨識的質點造成空氣混濁，因此發生時相對溼度大約都在 75％以下。

嘉義市今天上午一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影
嘉義市今天上午一片白茫茫、能見度很低。記者卜敏正／攝影
嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低，空氣品質 AQI達160紅色提醒。記者卜敏正／攝影
嘉義市今天上午戶外一片白茫茫、能見度很低，空氣品質 AQI達160紅色提醒。記者卜敏正／攝影

嘉義 輻射

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