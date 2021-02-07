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空汙來襲！嘉縣環保局加強稽查 局長分析竟是這原因

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
防空汙，嘉義縣環保局在大林鎮、民雄鄉、新港鄉、台61縣、朴子市執行街道洗掃。圖／環保局提供
防空汙，嘉義縣環保局在大林鎮、民雄鄉、新港鄉、台61縣、朴子市執行街道洗掃。圖／環保局提供

嘉義縣今日朴子、新港觀測站AQI空氣質量指數分別測得127和129，空氣品質呈橘色警示，「對敏感族群不健康」等級，環保局長張根穆分析，輻射逆溫影響，水平及垂直擴散條件皆差，汙染物易累積於近地表，將加強對轄內各大工廠和機動、柴油車稽查，並派車清洗街道。

嘉義縣環保局長張根穆分析，嘉義地區因東北風向關係，位處背風面，再加上東側有阿里山阻擋，擴散條件較差，常有濁水溪河床沙塵，順風而至；另外，近日溫度較高，氣壓較高，工廠廢棄不易排出，導致嘉義地區易紫爆。

嘉義縣環保局也隨即啟動雲嘉南高屏地區「UAV飛鷹聯合稽查」，沿新港空品測站周邊與高鐵沿線空拍巡查，巡視面積約220公頃，未查獲露天燃燒情事。

另外，嘉義縣區排放前20大工廠自主減產、降載、調整操作及提升防制效率；大林、民雄、朴子地區及台19、縣157、縣159、縣164、嘉74執行街道洗掃。

通報前30大營建工地加強揚塵防制工作，轄內24處制高點監控攝影機，總監測範圍達980平方公里，也派員巡查朴子及新港空品測站周邊，並執行路邊機動車輛與柴油車巡查、車牌辨識及怠速不熄火稽查，共稽巡查107輛次。

防空汙，嘉義縣環保局露天燃燒管制制高點空拍情形。圖／環保局提供
防空汙，嘉義縣環保局露天燃燒管制制高點空拍情形。圖／環保局提供
嘉義縣今日朴子、新港觀測站AQI空氣質量指數分別測得127和129，空氣品質呈橘色警示，達「對敏感族群不健康」等級。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣今日朴子、新港觀測站AQI空氣質量指數分別測得127和129，空氣品質呈橘色警示，達「對敏感族群不健康」等級。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 空氣品質

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