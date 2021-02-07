斥1600萬呈現新氣象 台南安定保安宮廟前廣場工程落成
台南市安定區保安宮去年經立委郭國文向中央爭取1600萬元進行廟埕廣場大改造，相關工程完成今下午落成，未來將提供居民更優質休憩場所。
安定區保安宮前，原是大片水泥地，兩旁是柏油路面，景觀相當單調，廟方透過立委郭國文協助，向中央爭取前瞻建設計畫經費補助，其中，中央補助約1300萬元、台南市府自籌350萬元，去年7月進行廟埕景觀改造，目前已完成，除將廟埕的水泥地面，改成特殊地板的鋪面，兩側柏油道路，也將進行綠美化改造，景觀煥然一新。
今下午啟用落成，廟前熱鬧滾滾，邀請台南市長黃偉哲、郭國文、保安宮主委丁主亮、民政局長顏振標、市議員林志展、李文俊、李偉智、陳碧玉、安定區長李燿州等人與會。
安定保安宮下午並捐贈救災膠筏「保安一號」給予安定區公所，協力防災造福鄉里，邀請紫雲書藝書法家團隊50 幾名書法老師，現場揮毫寫春聯致贈民眾，場面喜氣熱鬧。
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