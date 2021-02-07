台南新營公益平台行善團 邀市長夫人說故事挺弱勢學童
台南市新營區公所公益平台行善團今天在金石堂書局新營店，辦理愛心媽媽說故事關懷弱勢家庭親子活動，邀請19名12歲以下經濟弱勢學童參加，新營公所、生達製藥、范道南文教基金會分別贈送圖書禮券、家樂福禮券，希望帶領弱勢家庭孩子對課外書本有新的認識與體會。
公益關懷活動由金石堂書局新營店協助挑選提供10本書籍，由新營區公所公益平台行善團邀請市長夫人劉育菁擔任愛心媽媽。劉精心挑選出「我學會感謝」這本童書，以深入淺出的方式帶領與會的小朋友及家長，一起走入故事內容的想像世界，讓人彷彿身歷其境。
現場除新營公所致贈每名孩童1千元圖書禮券，生達化學製藥與范道南文教基金會也共襄盛舉加碼提供每人500元家樂福禮券。
新營區長魏文貴表示，感謝金石堂書局新營店出借場地，讓公所在農曆年節前夕辦理這項公益關懷活動，也感謝行善團團員鼎力支持，讓新營區公所行善團能永續運作，使愛心資源獲得妥善分配及有效運用，來強化社會福利安全網。
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