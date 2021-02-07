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影／台南獨居老翁住廢墟20多年 今終於有床可睡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子家中探視，並張貼春聯。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子家中探視，並張貼春聯。記者修瑞瑩／攝影

「終於有床可以睡了」，69歲獨居在安平區老社區內的顏姓老翁，住處20多年前被大火燒毀，多年來就在廢墟裡生活，因為沒有屋頂、加上室內被廢棄物占滿，平日就是用椅子靠在門上睡覺，華山基金會發現他的困境，今天協助加蓋屋頂，社會局也承諾送床舖，讓老人家在年節前，終於有一個可以睡覺的地方。

上午市長黃偉哲也特別前往探視，在已由志工協助清理的住家內，除了送上年糕等年節應時的食品，還幫忙在屋內貼上春聯，他並感謝社會各界共同出手幫忙，讓老人家能過個好年，也希望在大家的努力下，需要幫助的人能愈來愈少。

顏姓男子的住處位在安平區熱門觀光景點古堡街的巷內，從外觀上看來，除了正面的鐵皮還算完整，屋子後方的老厝，屋頂只剩下幾根舊鐵桿，牆壁也空盪盪，之前華山人員前往探訪時，附近還有鄰居好奇「這棟房子裡還有住人喔？」

但事實事顏男已在屋子裡住了20多年，他表示，多年前一把火把老屋燒毀，無力維修，屋內滿是木板廢材等廢棄物，連床都沒有地方放，平日要睡覺就是拿把椅子靠在唯一還完好的大門上睡，吃飯則是靠屋內唯一一個電鍋，偶而熱熱買來的飯菜，但生性樂觀，不以為苦，最煩惱的是下雨天。

因為屋子沒有遮蔽，一下雨只有一小角落不會被雨淋到，連用繩子吊掛起來的衣服都溼透，重要的東西則放在廢棄的冰箱內，以防被水沖走。

顏男雖然獨居多年，但社政系統並未發現其困境，基金會街頭訪談時意外獲悉景況，到家中探視時嚇了一跳「這種地方還能住人」，協助尋求資源，先後有崑山科大材料系學生與普濟殿志工協助清理屋內廢棄物，今天並有企業捐贈物料，將把房子以鐵板包覆，讓阿公有一個像樣的住家。

據了解，顏男與妻子分居多年，育有2子1女，都住在附近，但沒有往來，現在所住的房子，還是太太的老家，平日領有中低收入津貼，每月有7759元，基本花費沒有問題，只是住處環境雜亂。

今天有許多人前往探視，顏男臉上掛著笑容，還告訴大家平常是怎麼靠在門上睡覺，社會局局長陳榮枝也到場，允諾將提供廚具、床舖與冰箱等，讓他相當高興。

台南市長黃偉哲與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子家中探視，並張貼春聯。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子家中探視，並張貼春聯。記者修瑞瑩／攝影
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放，志工人員協助清掃。圖／華山基金會提供
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放，志工人員協助清掃。圖／華山基金會提供
台南市安平區顏姓男子20多年來都是坐在椅子上靠著門睡覺。記者修瑞瑩／攝影
台南市安平區顏姓男子20多年來都是坐在椅子上靠著門睡覺。記者修瑞瑩／攝影
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放。圖／華山基金會提供
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放。圖／華山基金會提供
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放，志工人員協助清掃。圖／華山基金會提供
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放，志工人員協助清掃。圖／華山基金會提供
台南市長黃偉哲（後排右五）與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子（後排右六）家中探視。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（後排右五）與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子（後排右六）家中探視。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子家中探視，黃偉哲並為老人家戴上志工手織的袖套保暖。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲與華山基金會等單位今天前往安平顏姓男子家中探視，黃偉哲並為老人家戴上志工手織的袖套保暖。記者修瑞瑩／攝影
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放。圖／華山基金會提供
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放。圖／華山基金會提供
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放。圖／華山基金會提供
台南安平區顏姓男子住處在打掃之前堆滿雜物，連床都沒有地方放。圖／華山基金會提供

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