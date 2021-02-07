影／台南獨居老翁住廢墟20多年 今終於有床可睡

「終於有床可以睡了」，69歲獨居在安平區老社區內的顏姓老翁，住處20多年前被大火燒毀，多年來就在廢墟裡生活，因為沒有屋頂、加上室內被廢棄物占滿，平日就是用椅子靠在門上睡覺，華山基金會發現他的困境，今天協助加蓋屋頂，社會局也承諾送床舖，讓老人家在年節前，終於有一個可以睡覺的地方。

上午市長黃偉哲也特別前往探視，在已由志工協助清理的住家內，除了送上年糕等年節應時的食品，還幫忙在屋內貼上春聯，他並感謝社會各界共同出手幫忙，讓老人家能過個好年，也希望在大家的努力下，需要幫助的人能愈來愈少。

顏姓男子的住處位在安平區熱門觀光景點古堡街的巷內，從外觀上看來，除了正面的鐵皮還算完整，屋子後方的老厝，屋頂只剩下幾根舊鐵桿，牆壁也空盪盪，之前華山人員前往探訪時，附近還有鄰居好奇「這棟房子裡還有住人喔？」

但事實事顏男已在屋子裡住了20多年，他表示，多年前一把火把老屋燒毀，無力維修，屋內滿是木板廢材等廢棄物，連床都沒有地方放，平日要睡覺就是拿把椅子靠在唯一還完好的大門上睡，吃飯則是靠屋內唯一一個電鍋，偶而熱熱買來的飯菜，但生性樂觀，不以為苦，最煩惱的是下雨天。

因為屋子沒有遮蔽，一下雨只有一小角落不會被雨淋到，連用繩子吊掛起來的衣服都溼透，重要的東西則放在廢棄的冰箱內，以防被水沖走。

顏男雖然獨居多年，但社政系統並未發現其困境，基金會街頭訪談時意外獲悉景況，到家中探視時嚇了一跳「這種地方還能住人」，協助尋求資源，先後有崑山科大材料系學生與普濟殿志工協助清理屋內廢棄物，今天並有企業捐贈物料，將把房子以鐵板包覆，讓阿公有一個像樣的住家。

據了解，顏男與妻子分居多年，育有2子1女，都住在附近，但沒有往來，現在所住的房子，還是太太的老家，平日領有中低收入津貼，每月有7759元，基本花費沒有問題，只是住處環境雜亂。