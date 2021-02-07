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嘉市唯一洗車庇護工場 有從台北、台南來光顧

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市庇護工場共5家，清健是唯一提供洗車服務的庇護工場。圖／嘉市府提供
嘉義市庇護工場共5家，清健是唯一提供洗車服務的庇護工場。圖／嘉市府提供

嘉義市清健庇護工場堅持春節不加價，機車清洗含打蠟，只要100元，汽車140元起跳，內外部清洗、打蠟做到好最低只要440元，過年將至，預約洗車一輛接一輛，身障員工努力將車輛洗得乾淨、擦得晶亮，還有顧客遠從台南、台北固定來洗車，一試成主顧。

市府社會處表示，嘉義市庇護工場共5家，清健是唯一提供洗車服務的庇護工場，目前有6位身心障礙者服務；自民國100年8月成立以來，致力於身心障礙者就業服務，已提供累計超過100位以上的身障者就業輔導，也持續提升工作能力，在工作崗位上發揮才能，增進自我價值感。

「雖然速度慢，但是會更細心。」清健庇護工場行政主管、職能治療師施怡伶說，不定期聘請外面洗車師傅教導洗車技巧，加上有專業背景就服員的現場指導，教導身障夥伴洗車工具使用、安全性等，雖然學習能力不比一般人，不過技能持續提升。

施怡伶表示，這邊大部分顧客是附近榮總院內員工、居民為主，但是有客戶透過臉書粉絲團知道庇護工場，特地從台南來嘉義洗車只因為想給他們鼓勵。

有一位是從台北的常客，每個月因跑業務關係會從台北下來洗車，起初只想體驗看看，結果出乎他們意料之外，覺得他們做事很細心、常帶微笑，一試成主顧。

施怡伶表示，「憐憫和同情」不能是一輩子的，洗車廠那麼多，可以給別的洗車廠洗車，那為什麼要給他們洗車？因此技能提升、提高品質就是當務之急，讓客人花錢花得心甘情願，而不是同情他們，因此客戶回流率不錯，舊客戶一年最低會來4、5次，最高每個月都會來。

李姓員工表示，洗車是自己滿喜歡的工作，可以給父母親一些錢，而且這邊的就服員、同事都很幫忙，會互相協助，每當得到客人的認同，都會很開心。

盧姓員工說，在清健清潔部服務2年4個月，覺得自己對清潔工作很上手，就服員教導地很仔細，如樓梯、玻璃有效率的清潔方式，就想去外面工作，想不斷進步，「簡單的事重複做，就會成為專家。」

嘉義市庇護工場共5家，清健是唯一提供洗車服務的庇護工場。圖／嘉市府提供
嘉義市庇護工場共5家，清健是唯一提供洗車服務的庇護工場。圖／嘉市府提供
嘉義市庇護工場共5家，清健是唯一提供洗車服務的庇護工場。圖／嘉市府提供
嘉義市庇護工場共5家，清健是唯一提供洗車服務的庇護工場。圖／嘉市府提供

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