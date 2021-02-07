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台中國光社區自製愛心年糕16年 里民揪團互助送暖
台中市南區國光社區發展協會今天上午在仁和路國光國小旁「綠色隧道」舉辦「捐購愛心年糕」活動，吸引民眾參加，包括市議員邱素貞、國光里長陳雅惠等人都共襄盛舉。陳雅惠表示，國光社區發展協會連續16年舉辦愛心年糕製作活動，分享低收入戶等弱勢家庭，社區民眾親子一起動手做愛心年糕，氣氛熱絡溫馨。
國光社區愛心年糕每份400元，共4碗，民眾帶回2碗捐2碗，今年有123人訂購，共170份，詹姓里民一口氣訂了7份，愛心不落人後。
市議員邱素貞指出，吃年糕有取「年高」長壽的意思，步步高升的吉利象徵，希望吃甜甜，過好年。國光社區發展協會動員50多名志工製作愛心年糕，不加防腐劑，吃起來的口感Q彈，不會打嗝或出現胃酸不舒服情形，令人讚不絕口。
志工簡淑媚說，年糕製作過程須篩選糯米，凝成固體再切成塊狀，使用篩過後的黑糖及紅砂糖滾沸成湯汁後加入磨好的米漿塊，用力攪拌均勻，成粘稠糊狀再分到碗裡。今年共用了112公斤的糯米。她每年參加社區年糕製作，用行動支持愛心活動。
就讀科大餐管系的學生林芷慧說，她連續4年隨父親來學習與服務，製作傳統年糕很有意思。國一學生許家瑄，幫忙篩黑糖再摻入砂糖，是製作年糕的重要配角，她說每年寒假都跟著長輩一起服務，很開心。
86歲的廖阿嬤獨力扶養60多歲智能障礙女兒，經濟拮据，到社區發展協會愛心人士贈送的年糕與物資，讓她覺得很 溫暖。資源回收維生的彭先生說，每逢過年期間，特別感受人情冷暖，接到志工送來的年糕滿心歡喜。
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