快訊

刪Q啟動！明向中選會提交罷免陳柏惟第一階段名冊

松聯豹哥發跡眷村三分天下 竹聯四海總動員送最後一程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／春節期間緊急救助專線 嘉縣動物救援不打烊

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供
嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供

春節將至，嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊，縣長翁章梁也呼籲飼主應善盡職責，外出牽繩，勿隨意棄養動物。

為積極解決遊蕩犬所引發公共安全問題，嘉義縣分別於108與109年成立強化精準補抓專線與動物保護管制隊，除強化問題犬隻補抓外，更積極處理民眾通報動物緊急救援案件366件，其中偕同家畜所獸醫師成功救治犬貓約300隻，成效良好。

翁章梁表示，民眾應善盡飼主責任，為家中飼養寵物完成絕育，外出時應將犬隻繫上牽繩，避免犬隻亂竄造成人車交通事故發生，此外，民眾更不要隨意餵養浪犬，避免犬隻群聚引發後續追車咬人事件，更不可任意棄養犬隻造成流浪犬問題，付出更大的社會成本。

民眾只要發現動物受傷或受困，即可撥打嘉義縣動物緊急救援專線(0932-525-995)，但救治對象僅為無飼主之犬貓，如為自家中飼養之動物，飼主應盡飼主責任自行照護。

家畜所說明，依動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，撞傷動物未送醫治療，可處1萬5000元以上至7萬5000元以下之罰鍰，如造成動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，更可能觸犯動保法刑罰責任，請縣民共同來愛護動物。

嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供
嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供
嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供
嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供
嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供
嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊。圖／嘉義縣家畜所提供

延伸閱讀

嘉縣首座景觀斜張橋 蒜頭大橋通車

新地標！嘉縣首座景觀斜張橋「蒜頭大橋」完工 下午5時開放通車

翁章梁上市場宣導防疫為食安把關 檢出豆干變色送驗

國家級濕地在嘉縣 翁章梁宣布建賞鳥公園鱟保育館

相關新聞

嘉市唯一洗車庇護工場 有從台北、台南來光顧

嘉義市清健庇護工場堅持春節不加價，機車清洗含打蠟，只要100元，汽車140元起跳，內外部清洗、打蠟做到好最低只要440元...

台中國光社區自製愛心年糕16年 里民揪團互助送暖

台中市南區國光社區發展協會今天上午在仁和路國光國小旁「綠色隧道」舉辦「捐購愛心年糕」活動，吸引民眾參加，包括市議員邱素貞...

影／春節期間緊急救助專線 嘉縣動物救援不打烊

春節將至，嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊，縣長翁章梁也呼籲飼主應...

過年瘋台南 南市府經發局籲落實防疫措施

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，因應春節假期大量人流，台南市政府經發局再度籲請外地遊客來台，一定要落實防疫，降低醫療體系負擔。

鐵漢故事／警員楊智瑋 一身動畫好手藝

台南市善化警分局大內分駐所警員楊智瑋，有一身在美國、紐西蘭前後磨練4年的動畫好手藝，多媒體影音創作一把罩，同事們稱他「大...

雲林榮光 3大師入選工藝之家

雲林縣3位工藝師榮獲文化部「工藝之家」殊榮，為全國入選人數最多，這項由國立台灣工藝研究發展中心評選的傑出工藝家認證及工藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。