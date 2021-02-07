影／春節期間緊急救助專線 嘉縣動物救援不打烊

春節將至，嘉義縣政府為拯救危難動物，成立動物緊急救援專線， 於春節期間仍持續值勤，保護動物不打烊，縣長翁章梁也呼籲飼主應善盡職責，外出牽繩，勿隨意棄養動物。

為積極解決遊蕩犬所引發公共安全問題，嘉義縣分別於108與109年成立強化精準補抓專線與動物保護管制隊，除強化問題犬隻補抓外，更積極處理民眾通報動物緊急救援案件366件，其中偕同家畜所獸醫師成功救治犬貓約300隻，成效良好。

翁章梁表示，民眾應善盡飼主責任，為家中飼養寵物完成絕育，外出時應將犬隻繫上牽繩，避免犬隻亂竄造成人車交通事故發生，此外，民眾更不要隨意餵養浪犬，避免犬隻群聚引發後續追車咬人事件，更不可任意棄養犬隻造成流浪犬問題，付出更大的社會成本。

民眾只要發現動物受傷或受困，即可撥打嘉義縣動物緊急救援專線(0932-525-995)，但救治對象僅為無飼主之犬貓，如為自家中飼養之動物，飼主應盡飼主責任自行照護。