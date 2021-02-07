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過年瘋台南 南市府經發局籲落實防疫措施

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府經發局呼籲遊客來台南消費，要落實防疫措施。圖／台南市政府經發局提供
台南市政府經發局呼籲遊客來台南消費，要落實防疫措施。圖／台南市政府經發局提供

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，因應春節假期大量人流，台南市政府經發局再度籲請外地遊客來台，一定要落實防疫，降低醫療體系負擔。

台南市長黃偉哲說，台南富含深厚文化底蘊和道地美食小吃，勢必成為春節出遊的熱門地區，近日新冠肺炎疫情有升溫趨勢，市府春節連假期間將持續在各觀光工廠、傳統市場、夜市做好清潔消毒工作，並加強商圈業者防疫宣導，呼籲遊客務必落實防疫措施，出入公共場所要配戴口罩、勤洗手、保持社交距離並做好自身防護。

市府也再次提醒出遊旅客，應密切留意個人健康狀況，如有防疫相關問題或出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀者，可撥打南市防疫專線06-2880180或疾病管制局免付費防疫專線1922(或0800-001922)通報醫療單位。

經發局長陳凱凌說，大年初一至初五(2月12日至2月16日)台南境內觀光工廠營業時間為每日上午8點至下午6點；永樂、西門、淺草、水仙宮、土城、本淵寮、關廟、下營、隆田、中山、佳興、光復、將軍、漚汪、北門、頂洲、六甲、新營第一、鹽水觀光美食城、白河、玉井等21處公有零售市場正常營業，提供遊客完整旅遊服務與美食饗宴。

新冠肺炎 春節

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