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雲林3位工藝師獲選「工藝之家」 名列國家級大師之林

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣北港鎮佛粧雕大師陳明洲榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮佛粧雕大師陳明洲榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影

雲林縣有3位工藝師榮獲文化部「工藝之家」殊榮，為全國入選人數最多，這項由國立台灣工藝研究發展中心評選的傑出工藝家認證及工藝之家，從26縣市81位工藝師中選出25人，其中雲林陳明洲的佛雕、林佩瑩的纏花、周秀惠的拼布，脫穎而出榮獲認證，相等於國家級的大師，為雲林工藝寫下新頁，雲林縣長張麗善今天親往揭牌慶賀，喜氣洋洋。

榮獲第6屆文化部「台灣工藝之家」的北港鎮「神山堂雕塑工作室」陳明洲大師，是雲林粧佛技術無形文化資產保存者，師承福州派雕藝，執鑿雕刻神像超過半世紀，從開立粗胚到上漆，無一不精，堅守古法雕工精緻，每件神明雕像匠心獨運，許多知名大廟的神像出自他的手，多年來獲獎無數。

把拼布工藝推至顛峰的北港鎮拼布達人周秀惠，運用數百萬片小布拼出神奇如生的媽祖神像，巨幅大作為國內唯一，工法獨特，享譽全國，「秀惠拼布工坊」更獲選「北港街角藝事館」把拼布手藝發揚光大。

虎尾鎮纏花大師林佩瑩的「瑩的幸福工坊」結合傳統美學與現代時尚的纏花、錫雕、剪絨工藝在國內十分少見，俗稱春仔花的纏花，是一項即將失傳的古早特殊手藝，別具台灣傳統色彩的飾品，林佩瑩作品的精巧，連評審看了內心都感澎湃。

今天雲林縣長張麗善、台灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐、縣府文觀處長陳璧君等人前往3人的工藝坊授證揭牌，許多工藝界大師也共同見證歷史一刻。

江瑞燐說，工藝之家評選十分嚴格，能人選相當於國寶大師，這次雲林能出現3人入選，殊屬難得。張麗善也說，雲林傳統工藝協會多位工藝大師，數十年淬煉，實踐工藝美學，成就了雲林工藝高峰，令人欣悅，這可說送給雲林過年一項大禮。

雲林縣北港鎮拼布大師周秀惠榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮拼布大師周秀惠榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮春仔花纏布大師林佩瑩榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾鎮春仔花纏布大師林佩瑩榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮拼布大師周秀惠榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮拼布大師周秀惠榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮佛粧雕大師陳明洲榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮佛粧雕大師陳明洲榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮春仔花纏布大師林佩瑩榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾鎮春仔花纏布大師林佩瑩榮獲文化部「台灣工藝之家」認證的殊榮，成為國家級工藝大師。記者蔡維斌／翻攝

北港 張麗善

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