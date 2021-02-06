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台南科技執法在即 區間測速設在龍崎182線路段

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警局選定大型重機車競速且易肇事路段，亦即龍崎區182線22公里至28公里處設置區間測速取締。記者邵心杰／翻攝
台南市警局選定大型重機車競速且易肇事路段，亦即龍崎區182線22公里至28公里處設置區間測速取締。記者邵心杰／翻攝

台南市警局交通警察大隊科技執行在即，特地選定大型重機車競速且易肇事路段，亦即龍崎區182線22公里至28公里處設置區間測速取締外，利用固定桿及移動式雷射測速槍在易超速肇事路段執法，交大強調，目的在於降低該路段行車速度，減少事故發生。

台南市交大指出，行車速度越快，越難駕馭車輛，一旦發生交通事故，死亡和重傷的風險也越高。一般人都只認為開車不要超速即可，其實不然，經過彎道，減速慢行，行經無號誌路口，減速慢行或停車再開，都是速度管理範圍。

交大表示，為強化民眾速度管理觀念，除透過實際影片利用各種管道宣導外，分析台南市易超速違規路段，總計設置99處固定桿，並公告於警察局及警政署網站，且在本市龍崎區182線22公里至28公里處設置區間測速取締。

此外，利用移動式雷射測速槍來強化其他易超速肇事路段，目的就是讓該路段行車速度減慢，進而減少事故發生。

警方指出，執法地點前方，平面道路100-300公尺、快速道路300-1000公尺前方均會設置「警52」標誌，提醒民眾小心駕駛。警方強調，在易超速路段強力執法取締，絕對不是為取締而取締，而是為減少事故發生，大家都能做好自我速度管理，行車安全有保障。

警方強調，在易超速路段強力執法取締，絕對不是為取締而取締，而是為減少事故發生。記者邵心杰／翻攝
警方強調，在易超速路段強力執法取締，絕對不是為取締而取締，而是為減少事故發生。記者邵心杰／翻攝

事故 測速 交大

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