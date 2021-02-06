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電線走火燒毀住家、低收入戶難過年 台南做工行善團搶修

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（右）與工會前往了解修繕情形。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右）與工會前往了解修繕情形。圖／勞工局提供

台南市勞工局結合做工行善團各工會專業志工助弱勢修屋，得知玉井區火災戶是中低收入戶，前往協助進行修繕，要趕在農曆過年前將屋頂完工。

玉井區江姓屋主家日前不幸發生電線走火，該戶列冊為中低收入戶，平日夫妻倆靠打零工的微薄工資維生，還需照顧祖母及兩名未成年子女，無力負擔龐大的重建費用，災後全家擠在未嚴重損壞的房間生活，也因漏雨暫時用帆布遮蓋屋頂。

台南市勞工局立即連結修繕志工協助重建，勞工局長王鑫基偕同玉井區長陳新澈、木工、電氣和鐵工等志工們至現場會勘丈量，目前已完成屋頂鋼骨修繕及配置電線施工，玉井區公所及清潔隊也協助清運拆除的廢棄物。

勞工局長王鑫基表示，該戶經濟本就處於弱勢，又不幸遭遇火災，面臨此種困境一定非常無助，感謝修繕志工趕在農曆年前完成屋頂施工，協助江姓一家重建家園，同時也要呼籲民眾注意用電安全，年關將近，希望大家都能平安過好年。

志工協助拆除燒毀的牆面。圖／榮工局提供
志工協助拆除燒毀的牆面。圖／榮工局提供
台南市做工行善團協助玉井火災戶修繕房屋。圖／勞工局提供
台南市做工行善團協助玉井火災戶修繕房屋。圖／勞工局提供

勞工局 低收入戶 火災

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