電線走火燒毀住家、低收入戶難過年 台南做工行善團搶修

台南市勞工局結合做工行善團各工會專業志工助弱勢修屋，得知玉井區火災戶是中低收入戶，前往協助進行修繕，要趕在農曆過年前將屋頂完工。

玉井區江姓屋主家日前不幸發生電線走火，該戶列冊為中低收入戶，平日夫妻倆靠打零工的微薄工資維生，還需照顧祖母及兩名未成年子女，無力負擔龐大的重建費用，災後全家擠在未嚴重損壞的房間生活，也因漏雨暫時用帆布遮蓋屋頂。

台南市勞工局立即連結修繕志工協助重建，勞工局長王鑫基偕同玉井區長陳新澈、木工、電氣和鐵工等志工們至現場會勘丈量，目前已完成屋頂鋼骨修繕及配置電線施工，玉井區公所及清潔隊也協助清運拆除的廢棄物。