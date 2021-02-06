因應防疫 北港朝天宮取消上元遶境、元宵晚會

受新冠肺炎疫情影響，雲林縣北港朝天宮董事會決議取消上元遶境、元宵晚會、除夕福袋發放等活動，今天對外宣布公告，請民眾配合防疫，做好保護措施。

北港朝天宮總幹事何宗霖今天告訴中央社記者，董事會昨天開會決議，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，避免人潮群聚感染，因此取消辛丑年（牛年）上元遶境、元宵晚會、除夕夜發福袋等活動，請民眾配合。

何宗霖指出，農曆大年初一子時開廟門和上元法會等活動照常進行，採單一進出口並在入口處裝設3台體溫感測器，實施量測額溫和全程戴口罩，多處放置自動感應酒精噴液，做好防疫措施。廟內開放民眾可自行進入參拜。

北港朝天宮已在廟外懸掛防疫布條，提醒民眾入廟請戴口罩、洗手、保持安全社交距離等，保護自己也保護他人，也提醒民眾新春參拜祈福人潮多，請大家配合中央防疫政策，保護自己也保護別人。

雲林縣衛生局長曾春美呼籲民眾春節出遊一定要配合防疫措施，做好自主衛生管理，而熱門景點和廟宇應針對人數多寡，提高清潔消毒的頻率。