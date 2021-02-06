迎新春朴子市公所廣場變身燈籠迷宮 朴子再現燈海美景

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮是沿海鄉鎮民眾信仰中心，清朝流傳至今「御賜燈花」，被稱譽「燈花原鄉」，每年春節，地方人士裝置燈籠燈花慶祝，朴子市公所廣場營造燈籠迷宮，入夜璀燦美麗，上午在配天宮廣場舉辦樸城燈籠彩繪與大師有約活動。

市長吳品叡發揚朴子燈籠文化，聘國家級彩繪大師蔡龍進指導大家創作，參加的大人小朋友專注用心創作，小朋友富想像力和創意，許多卡通人物、蝴蝶、花、鳥等，透過孩子們的彩筆躍然紙上，將燈籠彩繪得既繽紛又可愛。

吳品叡說，今年燈籠彩繪分2大主軸，除現場彩繪外，提前邀請幼兒園參與活動，在老師指導下，齊力創作2千多個獨一無二、富饒童趣的布燈籠，佈置在市公所廣場，成為燈籠迷宮，邀請大家一同到朴子市公所前廣場走走逛逛。

感謝蔡龍進連續3年指導彩繪燈籠技巧，讓小朋友與彩繪大師互動，認識傳承文化藝術，了解燈籠彩繪文化特色，也感謝議員李國勝及配天宮董事長蔡承宗支援參與。