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警政署長慰問雲林基層 年節團聚泡茶也暖心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
警政署長陳家欽今天到雲林縣斗南分局與基層警員座談拜年。圖／斗南分局提供
警政署長陳家欽今天到雲林縣斗南分局與基層警員座談拜年。圖／斗南分局提供

警政署長陳家欽今天在雲林縣警局長朱宗泰陪同到斗南分局慰勞第一線警員，感謝同仁在春節期間維護治安和交通，並向同仁、義警、民防、守望相助隊、志工等協勤民力拜早年，令基層員揪感心。

斗南警分局轄內有多個知名觀光景點，包括古坑綠色隧道、劍湖山主題樂園、華山咖啡大街等，加上又是國道、快速道路及省道等交通樞紐，春節連續假期車潮人潮相當大，署長陳家欽為勉勵基層維護治安及交通疏導的辛勞，今天專程南下慰問基層。

陳家欽並與基層座談，了解基層所遇的問題，並提醒大家刑法135、136條妨害公務罪已修正，提高刑責，重懲駕車衝撞、持械攻擊警察的不法分子，新法可作為基層員警執法後盾，讓大家更有保障。

他並叮嚀官警疫情期間，要注意自身健康安全，同時也期勉義警、民防、守望相助隊、義交及志工等，春節期間通力合作，共同協助維護治安與交通，讓民眾都平安過新年。

警政署長陳家欽今天到雲林縣斗南分局與基層警員座談拜年。圖／斗南分局提供
警政署長陳家欽今天到雲林縣斗南分局與基層警員座談拜年。圖／斗南分局提供

陳家欽 春節 警察

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