台南西港13名績優環保義工 最高齡86歲最長年資30年

台南西港區公所今天舉辦國家清潔周暨109年績優環保義工表揚活動，市長長黃偉哲到場頒發13名績優環保義工，也感謝所有環保義工對社區環境整潔的貢獻。

今天表揚的環保義工由各里推薦1位，另外1位由西港環保義工協會推薦受獎，共有13位義工。名單如下：環保義工協會莊邱阿玉（70歲）、後營社區方吳銹繐（63歲）、後營里蔡枝城（63歲）、金砂里謝美秀（66歲）、西港社區林金城（84歲）、永樂社區莊秀桃（69歲）、慶安社區黃茂德（74歲）、新復里黃之妤（58歲）、港東社區謝金聰（86歲）、檨林里潘謝玉花（84歲，義工年資30年）、南海社區黃邱秋美（65歲）、劉厝里劉月嬌（66歲）、竹林里郭秀葉（81歲）等。

黃偉哲表示，市容整潔是所有義工熱心奉獻的成果，能在農曆年前和西港區的環保義工們齊聚一堂，互相拜個早年，並且當面感謝大家對環境整潔的付出是特別有意義的事，透過年前環境清掃、除舊佈新，大家一起迎接新的一年，「牛」運吉祥！