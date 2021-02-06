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台南西港13名績優環保義工 最高齡86歲最長年資30年
台南西港區公所今天舉辦國家清潔周暨109年績優環保義工表揚活動，市長長黃偉哲到場頒發13名績優環保義工，也感謝所有環保義工對社區環境整潔的貢獻。
今天表揚的環保義工由各里推薦1位，另外1位由西港環保義工協會推薦受獎，共有13位義工。名單如下：環保義工協會莊邱阿玉（70歲）、後營社區方吳銹繐（63歲）、後營里蔡枝城（63歲）、金砂里謝美秀（66歲）、西港社區林金城（84歲）、永樂社區莊秀桃（69歲）、慶安社區黃茂德（74歲）、新復里黃之妤（58歲）、港東社區謝金聰（86歲）、檨林里潘謝玉花（84歲，義工年資30年）、南海社區黃邱秋美（65歲）、劉厝里劉月嬌（66歲）、竹林里郭秀葉（81歲）等。
黃偉哲表示，市容整潔是所有義工熱心奉獻的成果，能在農曆年前和西港區的環保義工們齊聚一堂，互相拜個早年，並且當面感謝大家對環境整潔的付出是特別有意義的事，透過年前環境清掃、除舊佈新，大家一起迎接新的一年，「牛」運吉祥！
西港區長林耿漢也向所有環保義工表示感謝，縣市合併以來西港每年都榮獲環境清潔獎項，有賴各隊義工每周、每月自主動員維護區里環境以及西港區的每一位住民共同的努力。今天也舉行環境清潔日暨登革熱防疫誓師大會，共同宣示「共同打擊登革熱，巡倒清刷愛家園」，年前一起清掃家園，清除積水容器，抗疫滅蚊。
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