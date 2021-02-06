快訊

藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

高雄毒品人口租屋處起衝突 1刀刺進對方心臟釀凶殺命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南西港13名績優環保義工 最高齡86歲最長年資30年

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南西港區公所今天舉行年終大掃除及表揚13名環保志工。圖／西港區公所提供
台南西港區公所今天舉行年終大掃除及表揚13名環保志工。圖／西港區公所提供

台南西港區公所今天舉辦國家清潔周暨109年績優環保義工表揚活動，市長長黃偉哲到場頒發13名績優環保義工，也感謝所有環保義工對社區環境整潔的貢獻。

今天表揚的環保義工由各里推薦1位，另外1位由西港環保義工協會推薦受獎，共有13位義工。名單如下：環保義工協會莊邱阿玉（70歲）、後營社區方吳銹繐（63歲）、後營里蔡枝城（63歲）、金砂里謝美秀（66歲）、西港社區林金城（84歲）、永樂社區莊秀桃（69歲）、慶安社區黃茂德（74歲）、新復里黃之妤（58歲）、港東社區謝金聰（86歲）、檨林里潘謝玉花（84歲，義工年資30年）、南海社區黃邱秋美（65歲）、劉厝里劉月嬌（66歲）、竹林里郭秀葉（81歲）等。

黃偉哲表示，市容整潔是所有義工熱心奉獻的成果，能在農曆年前和西港區的環保義工們齊聚一堂，互相拜個早年，並且當面感謝大家對環境整潔的付出是特別有意義的事，透過年前環境清掃、除舊佈新，大家一起迎接新的一年，「牛」運吉祥！

西港區長林耿漢也向所有環保義工表示感謝，縣市合併以來西港每年都榮獲環境清潔獎項，有賴各隊義工每周、每月自主動員維護區里環境以及西港區的每一位住民共同的努力。今天也舉行環境清潔日暨登革熱防疫誓師大會，共同宣示「共同打擊登革熱，巡倒清刷愛家園」，年前一起清掃家園，清除積水容器，抗疫滅蚊。

台南西港區公所今天舉行年終大掃除及表揚13名環保志工。圖／西港區公所提供
台南西港區公所今天舉行年終大掃除及表揚13名環保志工。圖／西港區公所提供

義工 登革熱 黃偉哲

延伸閱讀

影／公墓附近成偷倒廢棄物天堂？台南警方接連查獲犯嫌

玉皇宮攜手企業捐贈水箱車及設備 台南救災效能再升級

台南市府年後小內閣異動 預計3名一級以上主管調整

「台南信義區」平實營區將建社宅 180戶116年完工

相關新聞

雲林連日清晨霧茫茫 空品不良嚴重開車能見度不到百米

連日來雲林地區空氣品質持續不佳，連日清晨都起濃霧，到處一片霧茫茫，嚴重時能見度不到50公尺，行車頗危險，雲林環境資訊AP...

迎新春朴子市公所廣場變身燈籠迷宮 朴子再現燈海美景

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮是沿海鄉鎮民眾信仰中心，清朝流傳至今「御賜燈花」，被稱譽「燈花原鄉」，每年春節，地方人士裝置燈籠...

警政署長慰問雲林基層 年節團聚泡茶也暖心

警政署長陳家欽今天在雲林縣警局長朱宗泰陪同到斗南分局慰勞第一線警員，感謝同仁在春節期間維護治安和交通，並向同仁、義警、民...

台南西港13名績優環保義工 最高齡86歲最長年資30年

台南西港區公所今天舉辦國家清潔周暨109年績優環保義工表揚活動，市長長黃偉哲到場頒發13名績優環保義工，也感謝所有環保義...

嘉縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋 下午5時開放通車

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程完工，橋塔設計採故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，高73公尺相當20...

台南巴克禮公園落羽松倒映夢湖 靜謐中更為療癒

台南市六甲落羽松園區吸引大批遊客，成為台南最夯景點；市區的巴克禮公園也有落羽松美景，且景色更夢幻，落羽松圍繞著夢湖，然後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。