嘉縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋 下午5時開放通車

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程完工，橋塔設計採故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，高73公尺相當20層樓高，上午縣長翁章梁與來賓共同剪綵通車，這座媲美「美國舊金山霧中金門大橋」景觀橋，與故宮南院相互輝映，成為嘉縣新地標景點，新春夜間全彩燈光光雕秀展演，過年新增觀光休閒去處。

「真讚！太棒了，大橋打通朴子與六腳鄉交通任督二脈！」上午通車典禮未開始，橋兩端的六腳鄉及朴子市民眾，迫不急待登橋體驗、拍照，下午5時才開放通車，部分駕駛人提前開車被擋。縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、各級首長、民代及各界代表主持通車啟用，如辦喜事慶祝，熱鬧滾滾。

這座造價9億3千多萬元的蒜頭景觀大橋，創下嘉義縣多項橋梁工程紀錄，首座與國三高屏大橋一樣，採用斜張橋工程設計，且為不對稱斜張橋，斜張索設監視警示系統，橋塔高73公尺；夜間橋身定點光雕燈光秀，新春期間到元宵節，每晚6時起到隔天上午6時，整點全彩光雕秀，每次2分鐘。

蒜頭大橋改建，歷經前縣長張花冠、縣長翁章梁2任縣長，副議長陳怡岳等地方民代、立委陳明文、蔡易餘爭取預算，加上縣府配合款，104年交通部納入生活圈計畫補助，107年核定工程費，同年12月21日開工，經義力營造公司2多年施工，施工期風調雨順，榮獲交通工程最高榮譽金安獎及金質獎。