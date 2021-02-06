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台南巴克禮公園落羽松倒映夢湖 靜謐中更為療癒

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市巴克禮公園夢湖旁種有落羽松，是市區最美景致。記者鄭惠仁／攝影
台南市巴克禮公園夢湖旁種有落羽松，是市區最美景致。記者鄭惠仁／攝影

台南市六甲落羽松園區吸引大批遊客，成為台南最夯景點；市區的巴克禮公園也有落羽松美景，且景色更夢幻，落羽松圍繞著夢湖，然後沿著竹溪源頭溪流和對岸柳樹相映成趣，秘境中更為療癒。

位在台南市東區崇明國小與文化中心間的巴克禮公園，內有夢湖，大雨時，水達一定高度後會流入園區內小溪，湖畔、溪畔都種植落羽松，每到春節前，隨著落羽松轉紅，落葉灑落在湖中，以及倒映湖中，從清晨到黃昏都有不同的美。

最讓遊客難忘的是，小溪兩岸分種落羽松與柳樹，加上木製小橋，當落羽松轉紅，以及木棉花開時，構成最迷人的景致，假日常吸引民眾來此野餐、沉思、讀書、玩遊戲及生態觀察。

王姓婦人說，她到過六甲落羽松園區兩次，但每天都來巴克禮公園散步，兩地景觀各有特色；但巴克禮公園的樹種非常多，且還保留許多如原始林的生態復育區，木製棧道穿梭其間，幽靜中更顯浪漫與詩意。

台南市巴克禮公園小溪旁種有落羽松、柳樹，構成市區最美的天然景致。記者鄭惠仁／攝影
台南市巴克禮公園小溪旁種有落羽松、柳樹，構成市區最美的天然景致。記者鄭惠仁／攝影
台南市巴克禮公園小溪旁種有落羽松、柳樹，構成市區最美的天然景致。記者鄭惠仁／攝影
台南市巴克禮公園小溪旁種有落羽松、柳樹，構成市區最美的天然景致。記者鄭惠仁／攝影

落羽松 野餐

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