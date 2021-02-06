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年關前拂曉出擊！台南市後壁及東山區查獲兩起違法屠宰

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供
台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供

為維護春節畜禽肉品安全，台南市農業局會同相關局處在列管熱點處所加強查緝違法屠宰，今天凌晨在後壁區及東山區各查獲1起違法屠宰家禽案件，沒入屠體銷毀，並對違法業者進行查處。

農業局今天凌晨4時會同農委會動植物防疫檢疫局、臺南市衛生局、環保局、警察局及動保處，在後壁區查獲林姓業者及東山區查獲袁姓業者違法屠宰雞隻，現場共沒入屠體45隻，查獲的雞隻屠體已全數化製銷毀，確保無外流。另針對業者違法屠宰行為，後續由防檢局依據《畜牧法》處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

臺南市聯合違法屠宰查緝小組總召集人、市府秘書長方進呈呼籲，業者切勿心存僥倖違法私宰及販售家畜禽肉，違法屠宰查緝小組會持續不定時不定點進行查緝工作。

農業局長謝耀清表示，為維護民眾食用的畜禽肉品安全，市府會依據《畜牧法》規定，落實在合法屠宰場內屠宰，違反者處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，情節重大或再犯者處1年以下有期徒刑，業者切勿以身試法。

農業局也提醒消費者不要購買來路不明的畜禽肉品，務必認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，確保來自合法屠宰場，經防檢局派駐獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，才可以安心食用。民眾如果發現違法屠宰情事，可撥打1999市民專線或農業局專線06-6326301舉發，共同維護畜禽肉品安全。

台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供
台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供
台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供
台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供
台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供
台南市違法屠宰查緝小組今天清晨查獲後壁及東山區業者進行違法屠宰。圖／農業局提供

肉品 衛生局 獸醫師

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