年關前拂曉出擊！台南市後壁及東山區查獲兩起違法屠宰

為維護春節畜禽肉品安全，台南市農業局會同相關局處在列管熱點處所加強查緝違法屠宰，今天凌晨在後壁區及東山區各查獲1起違法屠宰家禽案件，沒入屠體銷毀，並對違法業者進行查處。

農業局今天凌晨4時會同農委會動植物防疫檢疫局、臺南市衛生局、環保局、警察局及動保處，在後壁區查獲林姓業者及東山區查獲袁姓業者違法屠宰雞隻，現場共沒入屠體45隻，查獲的雞隻屠體已全數化製銷毀，確保無外流。另針對業者違法屠宰行為，後續由防檢局依據《畜牧法》處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

臺南市聯合違法屠宰查緝小組總召集人、市府秘書長方進呈呼籲，業者切勿心存僥倖違法私宰及販售家畜禽肉，違法屠宰查緝小組會持續不定時不定點進行查緝工作。

農業局長謝耀清表示，為維護民眾食用的畜禽肉品安全，市府會依據《畜牧法》規定，落實在合法屠宰場內屠宰，違反者處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，情節重大或再犯者處1年以下有期徒刑，業者切勿以身試法。