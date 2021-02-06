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嘉市東區社區公共托育家園收12名2歲嬰幼兒 年後報名

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市東區社區公共托育家園，本月20、21登記報名。記者卜敏正／翻攝
嘉義市東區社區公共托育家園，本月20、21登記報名。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府東區社區公共托育家園，將於3月2日起正式收托，提供0到2歲嬰幼兒平價及友善托育環境，預計收托12名嬰兒，本月20、21日報名登記，超過12位則採公開抽籤。

嘉義市社會處表示，東區社區公共托育家園，位於嘉義市東區林森東路151號（嘉義大學林森校區內），收託時間為每日上午8時到下午5時30分，申請收托資格為設籍本市，截至今年3月1日止滿2足月，至未滿2足歲嬰幼兒，嬰兒須設籍嘉義市，且父母（或法定代理人）一方須設籍嘉義市。

收托費用每月1萬元，報名時請攜帶報名表及戶口名簿影本，至托育家園現場報名。招生簡章及報名表單，可於嘉義市政府社會處官網下載。

社會處說明，除了東區公共托育家園啟用營運，在德安路也規畫西區公共托育家園，將召收服務12名未滿2足歲嬰幼兒，預計下半年可完工、服務西區市民。

東區社區公共托育家園，本月20日到2月21日報名登記如超過12位，採公開抽籤方式，並訂於110年2月24日於東區社區公共托育家園公開抽籤，相關問題可電詢05 2763008黃小姐。

嘉義市東區社區公共托育家園，本月20、21登記報名。記者卜敏正／翻攝
嘉義市東區社區公共托育家園，本月20、21登記報名。記者卜敏正／翻攝
嘉義市東區社區公共托育家園，本月20、21登記報名。記者卜敏正／翻攝
嘉義市東區社區公共托育家園，本月20、21登記報名。記者卜敏正／翻攝

托育 嘉義 東區

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