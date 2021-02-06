交通宣導變「寒假作業」！ 孫子教阿嬤一句抵一張文宣

守護老人家行的安全，孫子當交通小尖兵！ 鑑於高齡者交通事故發生率居高不下，台南新營警分局發揮創意，與轄內小學配合，以印有交通宣導影片QR Code連結的文宣，作為「寒假作業」，請小朋友回家邀請長輩共同觀看，並鼓勵學童以圖畫或文章分享心得及應變作為，希望藉由小朋友的影響力，讓交通安全觀念深入家庭。

新營分局統計109年交通事故發現，其中65歲以上長者交通事故占了三分之一。一直以來不斷透過各項社區聚會，向老人家宣導交通安全觀念，更希望以更多元的方式，讓全家人都能重視長者行的安全。

這張寒假作業中放上4則宣導短片，除了宣導「高齡駕駛人駕照管理制度」，呼籲75歲以上的阿公阿嬤接受體檢和認知功能的評估，定期換照。也提醒老人家遵守交通規則，清晨或夜間出門，應穿著顏色鮮明的衣服或攜帶手電筒，以吸引駕駛人注意。