聽新聞
test
0:00 / 0:00
警方攜手善心人士做公益 春節前夕慰問幫助弱勢家庭
台南市善化警分局今天上午與善化警友辦事處、義警、民防、志工、巡守中隊及轄區台灣康寧顯示玻璃南科分公司等善心團體提供物資，前往33戶轄區弱勢貧困家庭與獨居年長者住處關懷。分局長歐祖明表示，為使轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過個好年，邀請轄區善心團體與企業志工為弱勢送暖，讓他們感受到社會的愛心與溫暖。
警方表示，春節期間的「加強重要節日安全維護工作」，3日起至17日共15天，除治安平穩、交通順暢、民眾安心，為民服務也是工作重點。
歐祖明表示，歲末年終警察除做好治安與交通維護工作，有機會應多行善參與志工服務，希望藉活動拋磚引玉，鼓勵同仁與民眾多關心社區治安死角，給弱勢族群實質的幫助關懷，
因此善化分局結合善心團體關懷轄內弱勢族群及獨居長者；「這次活動展現警民一家親，警方主動關懷弱勢，也希望社會大眾群起效尤，一同關心弱勢，共同迎接新年」；春節期間派出所不打烊，提供民眾舉家外出安全維護及護鈔服務。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言