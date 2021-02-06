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警方攜手善心人士做公益 春節前夕慰問幫助弱勢家庭

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供

台南市善化警分局今天上午與善化警友辦事處、義警、民防、志工、巡守中隊及轄區台灣康寧顯示玻璃南科分公司等善心團體提供物資，前往33戶轄區弱勢貧困家庭與獨居年長者住處關懷。分局長歐祖明表示，為使轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過個好年，邀請轄區善心團體與企業志工為弱勢送暖，讓他們感受到社會的愛心與溫暖。

警方表示，春節期間的「加強重要節日安全維護工作」，3日起至17日共15天，除治安平穩、交通順暢、民眾安心，為民服務也是工作重點。

歐祖明表示，歲末年終警察除做好治安與交通維護工作，有機會應多行善參與志工服務，希望藉活動拋磚引玉，鼓勵同仁與民眾多關心社區治安死角，給弱勢族群實質的幫助關懷，

因此善化分局結合善心團體關懷轄內弱勢族群及獨居長者；「這次活動展現警民一家親，警方主動關懷弱勢，也希望社會大眾群起效尤，一同關心弱勢，共同迎接新年」；春節期間派出所不打烊，提供民眾舉家外出安全維護及護鈔服務。

台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
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台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
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台南善化警方攜手善心人士做公益，春節前夕慰問幫助弱勢家庭。圖/善心分局提供
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