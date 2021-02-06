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雲林連日清晨霧茫茫 空品不良嚴重開車能見度不到百米
連日來雲林地區空氣品質持續不佳，連日清晨都起濃霧，到處一片霧茫茫，嚴重時能見度不到50公尺，行車頗危險，雲林環境資訊APP於兩天來更出現紅色警報，斗六市AQI值更曾突破165、崙背鄉與麥寮鄉AQI值也都在155，達一級預警，環保局提醒未來三天會持續，外出民眾要做好防護。
據環保署空氣檢測網檢測記錄，昨天環境風場偏東風，西半部風速偏弱，擴散條件差，污染物持續累積，中南部地區在午後受光化作用影響，臭氧濃度較高，今天環境風場則偏東風，西半部擴散條件仍差，加上清晨輻射冷卻，污染物易於清晨及夜間累積，因而清晨朦朧起霧，雲嘉南空品已到「紅色警示」等級。
環保署空氣檢測網也表示，這幾天空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，提醒民眾應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少外出，必要外出應配戴口罩，最好利用空氣品質監測網資訊或「環境即時通」手機APP，隨時掌握最新空氣品質變化，做好自我防護。
雲林縣環保局也提醒，這波空氣品質不良的影響時間，估計要到下週三下午鋒面抵達降兩後才能改善。這幾天清晨霧很濃，公路能見度差，提醒駕駛人也要小心，行車要開燈並減速慢行保持安全距離。
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