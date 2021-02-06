影／創業送28萬包乾拌麵公益試吃 結合嘉義美食解鄉愁

嘉義市知名乾拌麵品牌「小夫妻拌麵」成立7年、外銷14國，創辦人王德輝與妻子周慧萍創業初期，曾製作1000箱、近半數「做公益」，辛苦3年約送出28萬包，才開創乾拌麵品牌；去年結合嘉義美食，推出「雞肉飯風味」，近期再推「砂鍋魚頭風味」乾拌麵，強調透過特色美食，讓嘉義人在外也嘗得到嘉義味。

王德輝表示，國中畢業後就到製麵廠當學徒，之後到藥商公司當送貨員，婚後改當藥廠業務，每天從早到晚都到藥局、藥房行銷，經常深夜才回到家，妻子不希望他吃泡麵，就煮一碗簡單乾拌麵，兩人對坐他吃麵、妻子說話，享受簡單幸福。

他說，在藥商公司努力10年後，34歲決定離職創業，當時想起麵廠工作經驗，以及「妻子煮麵」好吃，但口味都一樣，是否能創新口味，用健康乾拌麵給大家另一種幸福，決定拿出工作10多年的資金創業，命名「小夫妻拌麵」，感謝妻子長期對他的支持。

「創新學費繳很多！」王德輝說，因堅持要走高品質，例如日曬麵條，要曬足40到48小時，採用頂級進口粉料製作，要有高標準作業流程，創業初找了十多間工廠，才找到一間認可工廠，但對方直言「產量太少也不做」，每次就是1000箱、每箱48包。

王德輝苦笑表示，7年前乾拌麵市場不成熟，他才剛出道、沒知名度，首批1000箱、半年賣不到600箱，他當機立斷送給社福機構、行銷試吃，並重新製作1000箱新品上市，算一算錢3年「約送6000箱、約28萬包做公益、試吃吧！」