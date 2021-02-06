返鄉潮「14+7」 台南自主健康管理者就醫人數漸增

春節返鄉潮，各縣市居家檢疫人數倍增，採14天居家檢疫加7天自主健康管理，台南市部分診所發現，目前已有一些返鄉民眾結束居家檢疫，正進行自主健康管理，這幾天因出現咳嗽等呼吸道症狀前往就醫的數量漸增，台南市衛生局今天更特別發聲明呼籲各診所提高警覺，落實感染管制措施。

台南市在1月24、25日為返鄉居檢最高峰，市府預估2月9、10日會有大批結束居檢要進行自主健康管理的民眾。不過，近日有部分診所發現有不少自主健康管理者來就診，有些是因為咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀就醫，且人數有增加的趨勢。

台南市長黃偉哲說，診所工作人員應在民眾進入診所前量體溫，詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，加強利用健保醫療資訊雲端VPN查詢作業，預警特定地區旅遊及接觸史，可在第一時間阻絕高危險群再進入基層診所，保障醫護安全。

衛生局指出，民眾自主健康管理期間，應配合防疫措施，延後非急迫的醫療或檢查，如果出現呼吸道症狀或有緊急醫療需求，要撥打通知衛生局防疫專線（06）2880180安排就醫。診所第一線醫療人員的健康安全也很重要，應該使用適當的個人防護裝備與落實手部衛生，並且正確穿脫，為預防策略的最後一道防線，可確保基層醫病安全、減少更多感染風險。