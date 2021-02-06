台南善化解編公共設施保留地3.67公頃 受惠地主160人

台南市善化區有許多私有土地被列入都市計劃公共設施用地但是經過數十年都沒有徵收建設影響民眾權益。台南市政府表示，黃偉哲決心落實土地還地於民理念，決定解編公共設施保留地3.67公頃，受惠地主約160人；市政府也會持續推動處理久未徵收開闢公共設施保留地問題，回應民眾殷切期盼。

市府表示，本案解編公園用地2處、公兒用地6處、停車場用地2處、人行步道5處、道路用地5處、墳墓用地1處，涉及解編公共設施面積約3.67公頃。其中善化都市計畫「公(兒)1-1」用地解編後擬規畫為住宅區及道路用地；善化都市計畫「公3」解編後擬規劃為住宅區及公共設施用地。

相關內容正公開展覽、依相關規定寄送掛號通知地主，並發送公開展覽宣傳單，歡迎關心案情土地所有權人及市民參觀。

公開展覽案件計畫書、圖電子檔，公開於市府網站（https://www.tainan.gov.tw/）市政公告專區，及都發局網站（https://udweb.tainan.gov.tw/）首頁。