首座61線西濱口湖休息站搶先看 結合漁村風情更美麗

有「窮人的高速公路」之稱的台61線西濱高速公路，交通部選擇在雲林縣口湖鄉段的高架橋下設立國內第1座西濱休息站，將趕在過年前的本月7日開幕，站內設有24小時便利超商和在地小農市集，提供遊客完善的旅途休憩處所，當地民眾都樂觀其成。

這項休息站計畫是由公路總局第5區養護工程處去年9月規畫，以2700萬元利用高架橋下空間打造休息站，由全家便利商店得標營運，除有停車場、廁所，遊客休息桌椅，也以口湖在地漁村風情和特產意象，美化了休息站。

首座西濱口湖休息站位於西濱快與縣道164線路口，在以牽水狀聞名國內的金湖萬善爺廟旁，高架橋下方設置便利超商及30多個停車位，全天服務並引進口湖在地的小農市集在橋下設攤，展售口湖特產烏魚子、蒲燒鰻、台灣鯛等產品，更有最健康的源順食品進駐。

第5工程處表示，西濱快全長300多公里沒設休息站，途中想如廁休息，只能下交流道找便利商店或加油站，交通部長林佳龍促成在全線廣設13處休息站的構想，第1站設在口湖，結合漁村特色的小農市集先在假日試營運，如情況良好才改為日營。

這座休息站預定明天由林佳龍親自主持開幕，金湖休閒農業發展協會執行長蔡云珊說，休息站把原辭髒亂的高架橋下，搖身變成具海洋漁村風情的小商場，尤其夜間海風徐徐，橋下燈光點點投射出不凡的夜景，像漫長旅途的柑仔店，洗去旅人的疫憊，可望成為沿海新的打卡景點，沒開放就吸引不少遊客參觀。