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首座61線西濱口湖休息站搶先看 結合漁村風情更美麗

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，利用高架橋下打造充滿漁村風情的美麗商場。圖／金湖休閒農場發展協會提供
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，利用高架橋下打造充滿漁村風情的美麗商場。圖／金湖休閒農場發展協會提供

有「窮人的高速公路」之稱的台61線西濱高速公路，交通部選擇在雲林縣口湖鄉段的高架橋下設立國內第1座西濱休息站，將趕在過年前的本月7日開幕，站內設有24小時便利超商和在地小農市集，提供遊客完善的旅途休憩處所，當地民眾都樂觀其成。

這項休息站計畫是由公路總局第5區養護工程處去年9月規畫，以2700萬元利用高架橋下空間打造休息站，由全家便利商店得標營運，除有停車場、廁所，遊客休息桌椅，也以口湖在地漁村風情和特產意象，美化了休息站。

首座西濱口湖休息站位於西濱快與縣道164線路口，在以牽水狀聞名國內的金湖萬善爺廟旁，高架橋下方設置便利超商及30多個停車位，全天服務並引進口湖在地的小農市集在橋下設攤，展售口湖特產烏魚子、蒲燒鰻、台灣鯛等產品，更有最健康的源順食品進駐。

第5工程處表示，西濱快全長300多公里沒設休息站，途中想如廁休息，只能下交流道找便利商店或加油站，交通部長林佳龍促成在全線廣設13處休息站的構想，第1站設在口湖，結合漁村特色的小農市集先在假日試營運，如情況良好才改為日營。

這座休息站預定明天由林佳龍親自主持開幕，金湖休閒農業發展協會執行長蔡云珊說，休息站把原辭髒亂的高架橋下，搖身變成具海洋漁村風情的小商場，尤其夜間海風徐徐，橋下燈光點點投射出不凡的夜景，像漫長旅途的柑仔店，洗去旅人的疫憊，可望成為沿海新的打卡景點，沒開放就吸引不少遊客參觀。

當地民眾說，設休息站吸引人潮當然很好，多年來車子都只路過，很少下交流道來停留，如今有休息站，如能增加更多元素，與鄰近萬善爺廟、口湖遊客中心、海產餐廳結合，對地方發展很有幫助，大家舉雙手歡迎。

國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，利用高架橋下打造充滿漁村風情的美麗商場。圖／金湖休閒農場發展協會提供
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，利用高架橋下打造充滿漁村風情的美麗商場。圖／金湖休閒農場發展協會提供
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，高架橋下充滿漁村風情的柑仔店，將成沿海打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，高架橋下充滿漁村風情的柑仔店，將成沿海打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，高架橋下充滿漁村風情的柑仔店，將成沿海打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，高架橋下充滿漁村風情的柑仔店，將成沿海打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
有名的口湖「烏魚伯」曾煥侑也在貨櫃市集設立烏魚子專櫃。記者蔡維斌／攝影
有名的口湖「烏魚伯」曾煥侑也在貨櫃市集設立烏魚子專櫃。記者蔡維斌／攝影
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，高架橋下充滿漁村風情的柑仔店，將成沿海打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內第一座61西濱快速公路口湖休息站，明天開幕，高架橋下充滿漁村風情的柑仔店，將成沿海打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
口湖在地藝術家陳玄茂帶領團隊把貨櫃廁所打造成浪漫的彩繪屋。記者蔡維斌／攝影
口湖在地藝術家陳玄茂帶領團隊把貨櫃廁所打造成浪漫的彩繪屋。記者蔡維斌／攝影
雲林口湖在地農漁特產業者進駐西濱口湖休息站，提供給遊客豐富的在地優良產品。圖／金湖休閒農場發展協會提供
雲林口湖在地農漁特產業者進駐西濱口湖休息站，提供給遊客豐富的在地優良產品。圖／金湖休閒農場發展協會提供
西濱口湖休息站的貨櫃市集展售上百種健康的雲林良品特產。記者蔡維斌／攝影
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口湖鄉 高架橋 超商

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