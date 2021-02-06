聽新聞
test
0:00 / 0:00
首座61線西濱口湖休息站搶先看 結合漁村風情更美麗
有「窮人的高速公路」之稱的台61線西濱高速公路，交通部選擇在雲林縣口湖鄉段的高架橋下設立國內第1座西濱休息站，將趕在過年前的本月7日開幕，站內設有24小時便利超商和在地小農市集，提供遊客完善的旅途休憩處所，當地民眾都樂觀其成。
這項休息站計畫是由公路總局第5區養護工程處去年9月規畫，以2700萬元利用高架橋下空間打造休息站，由全家便利商店得標營運，除有停車場、廁所，遊客休息桌椅，也以口湖在地漁村風情和特產意象，美化了休息站。
首座西濱口湖休息站位於西濱快與縣道164線路口，在以牽水狀聞名國內的金湖萬善爺廟旁，高架橋下方設置便利超商及30多個停車位，全天服務並引進口湖在地的小農市集在橋下設攤，展售口湖特產烏魚子、蒲燒鰻、台灣鯛等產品，更有最健康的源順食品進駐。
第5工程處表示，西濱快全長300多公里沒設休息站，途中想如廁休息，只能下交流道找便利商店或加油站，交通部長林佳龍促成在全線廣設13處休息站的構想，第1站設在口湖，結合漁村特色的小農市集先在假日試營運，如情況良好才改為日營。
這座休息站預定明天由林佳龍親自主持開幕，金湖休閒農業發展協會執行長蔡云珊說，休息站把原辭髒亂的高架橋下，搖身變成具海洋漁村風情的小商場，尤其夜間海風徐徐，橋下燈光點點投射出不凡的夜景，像漫長旅途的柑仔店，洗去旅人的疫憊，可望成為沿海新的打卡景點，沒開放就吸引不少遊客參觀。
當地民眾說，設休息站吸引人潮當然很好，多年來車子都只路過，很少下交流道來停留，如今有休息站，如能增加更多元素，與鄰近萬善爺廟、口湖遊客中心、海產餐廳結合，對地方發展很有幫助，大家舉雙手歡迎。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言