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景觀斜張橋蒜頭大橋今通車 璀燦燈光夜景搶先曝光驚豔
「蒜頭大橋越夜越美麗，一睹精彩畫面，驚艷不已！」嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程完工，橋塔設計採用故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，上午縣長翁章梁主持通車典禮，副議長陳怡岳臉書搶先曝光，空拍大橋美麗夜景，大讚「驚豔不已！」
蒜頭大橋還未通車，吸引空拍迷、攝影玩家，嘉義近日出現濃霧，攝影師呂竑毅在蒜頭大橋蟄伏6天，捕捉到雲霧繚繞下的蒜頭大橋，讓立委蔡易餘及縣議員黃鉦凱驚艷，在臉書分享，直呼媲美「美國舊金山霧中金門大橋」。
蒜頭大橋美景，吸引與英國國家廣播公司BBC合作的「允翔影像空拍工作室」負責人柯發壽，出動空拍機拍下美景，柯申請昨晚空拍，蒜頭大橋夜間，陳怡岳搶先在臉書公布。
英國ＢＢＣ為製播台灣旅遊節目，曾派導演帶製作團隊抵台，找柯發壽合作，登上阿里山小笠原及梅山鄉瑞峰茶園取景，空拍日出及雲海壯闊自然美景，在ＢＢＣ新聞節目播出，將台灣美景推銷世界各國。
縣府說，蒜頭大橋配合故宮南院意象，橋塔設計採用故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔鋼構總重約800公噸，高度73公尺高，大橋以大型鋼斜張橋形式跨越，橋寬16公尺，全長165公尺不落墩設計，道路改善長度1公里，總工程費9億2783萬元，縣府配合1億2990萬元，橋塔頂部設置鏤空寶珠裝置藝術，利用光雕技術展現光芒。
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