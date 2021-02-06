防疫迎新年！創意討喜圖案紅色口罩當贈品 大受歡迎搶手

下周就是春節，疫情嚴峻，民眾防疫過年，口罩成為必備的出外民生用品，市售口罩充足，不必再到藥局排隊搶購，迎新年，嘉義縣衛生局、歡喜財神廟、故宮南院，紛紛推出討喜紅色口罩，當贈品只送不賣，受民眾歡迎搶手。

故宮南院為吸引遊客新春入館，採取門票換「哞好運」口罩，迎新春，金犧哞好運﹗春節連假10日至16日故宮南院天天開館，12日（初一）至16日（初五）憑門票換限量「哞好運」口罩。

故宮南院表示，口罩設計以故宮典藏織品「團花動物紋刺繡蓋被」為發想，三隻犧尊搭配紅色內層，典雅又討喜。慶賀故宮唯一珍藏「天后安瀾」媽祖像南院首度亮相，故宮商店同步陳列媽祖系列商品，包括南院限定「天后安瀾澎湃包」。

民眾新春到廟宇拜拜求平安，中埔鄉歡喜財神廟為配合防疫迎香客，創意以戴口罩神將團站崗守護，啟動體溫熱感應顯像儀，香客有無戴口罩，體溫是否異常，馬上在電視螢幕顯示，還會發出聲響警示，廟方委託製造「財神罩我」橘紅口罩。