疫情下新港奉天宮巧思祈福 元宵遶境特展人偶公仔亮相

新冠肺炎疫情延燒，大型宮廟紛紛停止遶境，嘉義縣新港鄉奉天宮今年雖逢4年一度十八庄遶境，遵守中央疫情指揮中心建議將遶境活動延期。廟方巧思將200年歷史元宵遶境活動，以迷你人偶造型搬進展場，舉辦「百年元宵新生不息新港奉天宮元宵遶境特展」，藉展覽讓信徒了解元宵繞境新港百年在地文化與禮俗。

特展介紹奉天宮元宵遶境重要文化程序，包括4年一度的十八庄遶境路線、奉天宮媽祖轎班會、武館與曲館介紹，更有睽違一甲子再呈現信徒面前的51年奉天宮元宵遶境老照片，以及義工費時18個月手工製作的遶境人偶公仔。

奉天宮董事長何達煌說，4年一度的十八庄遶境延期，希望透過展覽讓遶境轉換另一種方式進行，讓大家了解元宵遶境儀式與在地文化傳統。活動策展人戴士翔說，奉天宮元宵遶境對新港人不只是每年重要例行公事，更是在地信仰與文化傳承文化記憶，是屬於新港人展覽。