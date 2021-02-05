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西螺福興宮亮相「牛頭」美金紅包 除夕夜豪發8800分
雲林西螺福興宮每年大年初一子時開廟門，除有搶頭香活動、也會發放美金紅包。董事長楊文鐘表示，今年受疫情影響，搶頭香活動取消，紅包則規畫防疫動線發放，請民眾屆時配合規定領取。
廟方表示，「萬人躦動－開廟門搶頭香」民俗活動配合防疫，改為民眾插上頭柱香儀式辦理；「歡喜迎財神開運紅包」領取活動、百萬高空煙火秀照常舉行。
楊文鐘表示，限量紅包每年都依十二生肖設計紀念圖樣，至今已邁入第16年，其中有象徵一元復始的1元美金。今年生肖牛年，紅包以「財運犇騰」設計牛頭造型賀卡，圖樣可愛又討喜，數量則延續以往加碼的8800分，預計在2月11日晚上11點（除夕夜）開廟門後開始發放。
楊文鐘說，每年活動都吸引超過上萬民眾參與，為落實防疫，今年紅包移至廟前廣場發放，並設置領取動線，民眾須全程戴口罩、保持室外1公尺社交距離排隊領取。
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