南檢成立農漁會選舉查察聯繫中心 迄今已受理9起案件

今年農漁會選舉將2月21日（農會）及3月20日（漁會）起投票，台南市後壁、下營、官田、將軍、新化、善化、龍崎7區等農會並非同額競選，隨著投票日逼近，選情更趨白熱化。台南地檢署今天同步成立農漁會選舉查察聯繫中心，設置（06）2959839及0800-024-099專線電話受理情資，檢方指出，迄今已接獲9起檢舉案件，並分案偵辦中。

南檢指出，農、漁會並非政治性的選舉，理事、監事、理事長等職位的候選人若買票而當選，將來難保不會以超貸、詐貸方式犧牲農民的血汗錢，吃虧的還是農民朋友。這次檢舉賄選獎金高達200萬元，檢方鼓勵大家加入反賄選之列，作為檢警單位後盾。

南檢表示，為淨化這次農漁會選舉選風，自去年12月17日起，結合農田水利署嘉南管理處、農糧署南區分署、台南市轄各政風機構，展開農漁會選舉反賄選宣導活動，迄今已辦理8場。且每次反賄選活動均由檢察長、主任檢察官或檢察官親自到場，向33個各級農會農友、相關農民團體及一般民眾宣導，也讓民眾了解農漁會選舉反賄選的重要性，並不亞於一般公職人員選舉。

檢方指出，指定檢肅黑金專組專責檢察官分區督導各分局蒐集金錢與暴力介入選舉情資外，設置（06）2959839以及0800-024-099專線號碼，指派專責人員24小時值班，受理檢舉情資。一旦接獲檢舉，對於檢舉人會有嚴格保密措施，且將立即分案由專責檢察官進行偵查。