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疫情嚴峻 春節嘉義縣市公私納骨塔封塔不開放入塔參拜
新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣市共同最大公墓區-水上鄉南鄉村牛稠埔，縣市政府都採取高規格防疫措施，春節比照去年清明連假，公私立納骨塔全面封塔，嘉縣從小年夜到年初五封塔；嘉市年初一到初五封塔。
縣府今天邀集各鄉鎮市公所及私立納骨塔業者，召開防疫協調會議，決定10日小年夜起到至16日大年初五，春節連假期間，縣內各公私立納骨塔一律不開放民眾入塔祭拜。
民政處說，春節連假10日至16日，考量春節為民俗祭祖節日，屆時納骨塔將湧現大量祭祖人潮同時進入塔內祖先櫃位、牌位前祭拜，為避免造成防疫破口，嘉義縣一律不開放民眾入塔祭拜。
民政處長楊健人表示，納骨塔內櫃位相鄰，大量人潮湧入，難以維持安全防疫社交距離，容易有近距離接觸傳播風險，考量疫情嚴峻，會中18鄉鎮市代表及民營業者一致同意，除火化、起掘晉塔可專案申請外，公私立納骨塔不開放民眾入塔祭拜，改以塔外開放空間設置供桌方式祭拜。
嘉市府民政處公告，配合秋冬社區防疫措施，嘉市納骨堂春節大年初一到大年初五，禁止民眾入塔祭拜，在納骨堂前設置「戶外祭拜區」供民眾追思祭祖，請民眾全程佩戴口罩，落實勤洗手。
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