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鄉村升級特色遊線 濁幹線自行車道11月通車

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
立委劉建國（前排右二）、農田水利署副署長林國華（前排左二），多位民意代表和地方人士今天到林內召開濁幹線自行車道說明會，最快今年11月完工通車。記者陳苡葳／攝影
立委劉建國（前排右二）、農田水利署副署長林國華（前排左二），多位民意代表和地方人士今天到林內召開濁幹線自行車道說明會，最快今年11月完工通車。記者陳苡葳／攝影

國發會推動「建構綠道網絡之策略規畫」，計畫在全台打造7大自行車道，其中「水圳綠道」貫穿雲林濁幹線。立委劉建國今邀農田水利署副署長林國華到林內現勘並召開地方說明會。林國華說，第一階段自行車道工程投入1.6億，預計今年11月完工；劉建國表示，該道沿線跨越5鄉鎮，可望形成一條完善又有鄉村特色的自行車道。

農田水利署利用濁水溪幹線沿線新建自行車道，並改善周邊環境，劉建國今天和林國華、雲林縣議員江文登、周秀月，林內鄉長張維崢和多位地方人士實地現勘。

劉建國說，水圳綠道中，北幹線自台南官田至嘉義新港為47.5公里，其中濁幹線40.3公里，從元長、土庫、虎尾、莿桐至林內橫跨5鄉鎮，北可延伸彰化縣，向南接嘉義新港。

林國華表示，水圳綠道經費約4億元，濁幹線段第一階段工程占約三分之一。去年10月規畫設計，擬分四工區同時施工，第一工區台3線涼亭、濁幹線起點公園，第二工區天乙福德宮、永年中學旁、溪邊社區公園，第三工區舊派駐站、瓦磘橋，第四工區資源共享碑，最快今年10月完工、11月驗收後通車。

說明會中有民眾反映，現有兩側堤岸道路通行未來是否會受影響，林國華指出，濁幹線部分用地路面較寬，自行車道按標準斷面約2.5至3米多左右，只要空間允許，不會中斷原有通行路段，將規畫車輛專用道及自行車道，採分離式建置達到安全。

另有民眾表示，因沿線為水圳道路，部分路面欠缺維護、不堪使用，有安全疑慮，希望施工單位能細緻處理，讓自行車道不只有「表面好看」，而是真的能騎。

農田水利署副署長林國華（發言者）今天到雲林林內召開濁幹線自行車道新建工程地方說明會。記者陳苡葳／攝影
農田水利署副署長林國華（發言者）今天到雲林林內召開濁幹線自行車道新建工程地方說明會。記者陳苡葳／攝影

自行車 車道 劉建國

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