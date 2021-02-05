台南六甲落羽松遊客已破22萬 公所：750個停車位在這裡

台南六甲落羽松從元旦至今，遊客已超過22萬人次，上周六開幕日單日湧入1萬8千人次，隔天周日更達到2萬8千人次，面對停車空間不足，導致台一省道路邊停車的亂象，六甲區公所幾乎每天都在設法找停車空間， 今天有正式的好消息，爲容納眾多的車潮及人流，六甲區公所在落羽松林附近規畫5處停車場，可提供750個停車位，並在省道台一線299K+700處停車場設有5座男女臨時公廁及一台流動廁所車。

為解決停車亂象，六甲區陳啓榮區長表示，經與麻豆警分局協商，管制措施如下：

管制時間：2月3日（周三）起至3月1日（周日）止，每天早上8時至下午5時止。 管制路段：台1線299K至300K+200南下路肩禁止停車，299K+500至299K+600北上路肩作為機踏車停放區及行人徒步區。 替代方式：台1線299K+700處臨時停車場、300K+200六甲農會倉庫廣場（周六、周日及農曆春節連假）及市道174線林鳳營陸橋下。

陳啓榮說，已商借六甲農會倉庫廣場可停150輛車，步行到落羽松約800公尺，請遊客多利用，也建議多利用火車及公車，在林鳳營車站下車後，可走步道到菁埔埤欣賞落羽松，約只要20分鐘；或停在六甲陸橋下，也有步道可直通菁埔埤。

陳啟榮表示，他帶領公所團隊，每日對落羽松林園區的車流量及人潮、防疫措施等不斷的作滾動式檢討及改進，目的在於提供遊客一個舒適安全的旅遊景點。今年受新冠肺炎疫情影響，許多人無法出國觀光，目前北部疫情嚴峻，而南部環境相對安全許多，春節連假勢必吸引大量人潮南下旅遊。

陳啟榮提醒台1線299K+700處臨時停車場設有流動廁所，請遊客依序排隊使用並小心進出，六甲區公所在停車場、落羽松園區出入口處設有防疫注意事項告示牌，並由林鳳社區志工舉牌走動宣導提醒遊客全程配戴口罩、保持戶外1公尺以上安全社交距離、請勿群聚、禁止飲食。

另外，請遊客注意腳邊落羽松凸出地面的膝根，行走時要注意安全，並請發揮公德心，勿隨意棄置垃圾、勿踐踏花海區，才能讓先來或後到的遊客，都能欣賞這片美麗的景色。

台南市政府民政局長顏振標表示，六甲落羽松人氣席捲全國，遊客絡繹不絕，可預見六甲落羽松會成為新春假期民眾走春首選的景點，市府也將跨局處支援六甲區提升防疫層級及交通維安。