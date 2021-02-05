玉皇宮攜手企業捐贈水箱車及設備 台南救災效能再升級

台南市開基玉皇宮今天偕同景同及盛美兩家公司，分別捐贈小型水箱車1輛及消防救災裝備，台南市長黃偉哲說，很高興帶著感恩的心，在過年前收到這份公益大禮。這也是開基玉皇宮捐贈第5台水箱車，消防局指出，有助於提升台南市的消防救災效能，保障市民朋友的生命財產安全。

據統計，開基玉皇宮自2005年起陸續捐贈台南市消防局5輛水箱消防車、消防破壞器材一批，近年來更陸續捐贈合計4萬5000顆住警器。

上午在開基玉皇宮的捐贈儀式上，打造該輛身價350萬水箱車的景同公司也捐贈消防手套11雙及消防靴14雙，價值約10萬元，另盛美公司更捐贈火場出入口強力照明燈1台及安南區第1台渦輪式正壓排煙機，價值約20萬元，回饋社會。

市長黃偉哲頒授感謝獎座、獎牌及獎狀給開基玉皇宮及景同、盛美兩家公司，黃偉哲更與消防局長李明峯一同張貼春聯「幸福犇馳」在消防水箱車上，並親自啟動車輛與鳴笛，期勉未來全力守護市民鄉親的生命財產安全。

黃偉哲表示，今年因少雨天乾物燥，已經發生好幾起火警，加上台南道路狹小巷弄多，特別需要中小型的消防車。他說，2天前台南市才剛發生為了搶救巷弄火警，拉了120公尺的火線去灌救，顯示我們真的很需要中小型的消防車來協助最前線的消防弟兄。