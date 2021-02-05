台南光華高中產學合作公民營研習 打造智慧居家生活
台南市光華高中電子商務學程與電腦技能基金會合作，舉辦「物聯網居家智慧照護及監控整合」研習，吸引全國高中老師參加，學習以資訊科技打造超高齡社會的科技生活。
研習活動在嘉南藥理大學舉行，由電腦技能基金會主任許志文、樹德科技大學教授程毓明擔任講師，結合物聯網和居家照護議題，讓老師運用一小塊電路板來解決超高齡社會的居家困境；包括感測溫濕度可調節室內空調、電源管理、燈光控制等。
3天的研習活動今天結束，光華高中校長張淑霞表示，課程內容呼應新課綱的生活情境，並以產學合作為目標，將理論教學和實務應用相互配合，因此運用AIoT ESP32應用技術，使用在電腦、筆電、平板、手機等行動裝置，以Wi-Fi連線做近距離和遠距離的控制網頁模式，輸入IP做連線，將執行結果傳到Line或雲端硬碟，做大數據分析。
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