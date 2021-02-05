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台南梅嶺賞梅遊客無車位民怨投訴 警：先看即時資訊

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市玉井警分局假日動員警力進行梅嶺交通疏導。記者吳淑玲／翻攝
台南市玉井警分局假日動員警力進行梅嶺交通疏導。記者吳淑玲／翻攝

台南市楠西梅嶺風景區梅花盛開中，目前正是賞花時，吸引不少遊客利用假期前往賞梅，由於今年花況佳，上山的遊客多，造成許多遊客反映停車場不夠、大眾交通工具匱乏等問題。台南市玉井警分局與公路總局第五養護工務段在台3線及台20線，設置CMS資訊可變標誌看板 ，顯示梅嶺停車場即時資訊，提醒民眾勿再上山。

警方表示，賞梅車潮大多自台3、台20線進入玉井，再轉進楠西梅嶺，因此為提前告知民眾梅嶺停車場即時狀況，避免民眾因開車上山找不到車位敗興而歸，在賞梅季期間特別與交通部公路總局第五區養護工程處合作，在台3、台20線之CMS資訊可變標誌看板顯示梅嶺停車場即時資訊；若車位已滿，可即時告知遊客梅嶺已無停車位，請遊客暫時勿上山，可先在山下休憩，待14時人潮高峰過後再上山賞梅。

據指出，梅嶺梅花今年花況是10多年來最美，滿山遍野盛開如一片雪白世界，吸引爆滿遊客，但山上正式停車位約300席，其他利用山坡空地非正式的格位約400席，總計約700席停車位，無法負荷湧上山的遊客，警方疏導車輛下山，遊客敗興而歸，氣慎投訴，也令警方困擾。

警方指出，交通局自1月23日起至2月7日止連續3周加碼增開區間接駁車，每周六、日10時30分至16時30分，約每半小時一班接駁車由梅嶺資訊站發車，往來梅嶺資訊站至二層坪停車場，民眾可在資訊站附近停車轉乘接駁車上山。

玉井分局分局長許敏能提醒遊客，行車隨時收聽路況廣播，注意CMS資訊可變標誌看板，若遇天雨路面濕滑，注意減速慢行，並開啟大燈以提高能見度，下山時務必使用低速檔位，確保行車安全。

台南市玉井警分局與公路總局第五養護工務段在台3線及台20線，設置梅嶺停車場即時資訊，提醒民眾勿再上山。記者吳淑玲／翻攝
台南市玉井警分局與公路總局第五養護工務段在台3線及台20線，設置梅嶺停車場即時資訊，提醒民眾勿再上山。記者吳淑玲／翻攝
台南市玉井警分局假日動員警力進行梅嶺交通疏導。記者吳淑玲／翻攝
台南市玉井警分局假日動員警力進行梅嶺交通疏導。記者吳淑玲／翻攝
台南市玉井警分局與公路總局第五養護工務段在台3線及台20線，設置梅嶺停車場即時資訊，提醒民眾勿再上山。記者吳淑玲／翻攝
台南市玉井警分局與公路總局第五養護工務段在台3線及台20線，設置梅嶺停車場即時資訊，提醒民眾勿再上山。記者吳淑玲／翻攝

停車場 賞梅 梅花

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