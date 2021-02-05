義竹鄉公所創舉發放防疫紓困金給低收入戶 百餘戶受惠
嘉義縣義竹鄉民代表會因應持續年餘的嚴峻新冠肺炎疫情，通過低收入戶紓困金條例，鄉長黃阿家上午發放給每名低收入戶現金1千元，減輕疫情對低收入戶家庭生活經濟衝擊，成為嘉縣第一個發放疫情紓困金的鄉鎮。
「足感心！」接獲通知的低收入戶們上午在公所廣場大排長龍，從鄉長黃阿家手上收下救助金，感謝鄉長及代表會幫忙，減輕疫情對生活衝擊，他們說，疫情持續年餘，工作難找，收入減少，社福救助金如及時雨。
黃阿家說，因應新冠肺炎疫情，對低收入戶家庭生活經濟影響甚鉅，代表會通過低收入戶紓困金發放自治條例，公所遵照代表會決議，自籌預算發放，低收戶每人發放現金1千元，公所預算10餘萬元，照顧弱勢鄉民過年。
另，黃阿家特別與義竹六三王府合作，再擴大發給低收入戶及中低收入戶每戶5千元，黃阿家表示，義竹是嘉縣第一個因為疫情，發放低收入戶紓困金的鄉鎮。
這波疫情對弱勢家庭經濟造成很大的影響，公所過年前發給低收入戶每人1千元紓困金，給他們溫暖，感謝代表會的支持，感謝六三王府，以慈善濟世精神，捐助低收及中低收入戶，每戶5千元春節慰問金。
公所紓困金總計發給低收入戶共114人，六三王府低收入戶及中低收入戶春節慰問金總計發給144戶，另，黃阿家到行動不便的低收入戶住家，親送紓困金，透過紓困金與慰問金，關懷弱勢家戶，盼拋磚引玉，發揮社會正向力量與資源挹注，讓愛與關懷川流不息。
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