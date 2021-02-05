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春節廟宇拜拜要防疫 神將示範戴口罩

中央社 / 嘉義縣5日電

配合政府防疫政策，嘉義中埔歡喜財神廟，今天舉辦「春節防疫神示範」活動，由神將站崗示範戴口罩，並在入口處設體溫感應顯像儀，提醒民眾過年到廟參拜要注重個人防疫。

嘉義歡喜財神廟今天舉辦「春節防疫神示範」活動，廟方取消春節連假各項活動，改為自由參拜，並實施單一入口人潮分流措施；嘉義縣長翁章梁到場瞭解，稱許廟方防疫措施。

嘉義歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，廟方以「龍進虎出」的單一入口進行人潮分流，入口處神將戴口罩「站崗」，提醒信眾戴口罩，並設體溫感應顯像儀與總量管制點，全面落實防疫。

翁章梁指出，廟方創意發想以戴有各式口罩的神將團負責站崗，給民眾最佳示範；設新式體溫熱感應顯像儀，經過的香客有無戴口罩、體溫是否異常，電視螢幕都會清楚顯示，可做為各廟宇參考。

翁章梁強調，過年期間人潮南來北往，廟宇防疫成為最重要工作，民眾進出廟宇務必戴口罩、勤洗手做好個人防護；齊心抗疫，才能平安過好年。

口罩 嘉義 翁章梁

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