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防疫「神」守護！神將團戴口罩啟動體溫感測儀把關

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為配合防疫迎香客，規畫單一入口，創意以戴口罩神將團站崗守護，啟動體溫熱感應顯像儀。記者魯永明／攝影
嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為配合防疫迎香客，規畫單一入口，創意以戴口罩神將團站崗守護，啟動體溫熱感應顯像儀。記者魯永明／攝影

春節近，許多民眾到廟宇拜拜求平安，嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為配合防疫迎香客，規畫單一入口，創意以戴口罩神將團站崗守護，啟動體溫熱感應顯像儀，香客有無戴口罩，體溫是否異常，馬上在電視螢幕顯示，還會發出聲響警示，縣長翁章梁上午參觀，測試體溫顯像儀，大讚有創意。

為配合防疫，歡喜財神廟春節取消除夕集頭香、接財神法會團拜及平安餐等群聚活動，改為自由參拜，為讓香客安心來拜拜，改造廟區，實施單一入口人潮分流措施；翁章梁到廟宇視察防疫整備情形，從入口進入，體溫顯像儀監視翁脫口罩，馬上發出「未戴口罩」警示聲。

廟方設計以「龍進虎出」單一入口，進行人潮分流，入口處以戴口罩神將「站崗」方式，打造獨一無二防疫站與總量管制點，落實全面防疫，讓信眾在新的一年歡喜求財，全力拚經濟。

歡喜財神廟總幹事石育鐘呼籲香客，入廟前配戴口罩，經酒精消毒後，才能通過體溫感應顯像儀再進入廟區，廟區一旦超過300人進行總量管制；香客在廟區全程勿脫口罩、勿進食、保持社交距離，並遵守服務人員的異常處置。

大年初三舉行接財神大法會，今年取消團拜，當天逢西洋情人節，廟方創意融入在地火龍果等食材，邀請在地手感烘焙師徐靖琴，獨家製作1千份心型「愛情麵包」，大年初一至初三每天限量免費發放給到廟情侶、夫妻，牽手拚經濟，愛情與麵包者兼得，平安幸福。

「寺廟宗教群聚是防疫關鍵！」翁章梁說，過年人潮南來北往，廟宇防疫成為重要工作，提醒民眾進出廟宇，務必戴口罩、勤洗手做好個人防護，齊心抗疫，才能平安過好年。

嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為配合防疫迎香客，規畫單一入口，創意以戴口罩神將團站崗守護，啟動體溫熱感應顯像儀，縣長翁章梁上午參觀，測試體溫顯像儀，大讚有創意。記者魯永明／攝影
嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為配合防疫迎香客，規畫單一入口，創意以戴口罩神將團站崗守護，啟動體溫熱感應顯像儀，縣長翁章梁上午參觀，測試體溫顯像儀，大讚有創意。記者魯永明／攝影
大年初三逢西洋情人節，歡喜財神廟創意融入在地火龍果等食材，邀請在地手感烘焙師徐靖琴(左)，獨家製作1千份心型愛情麵包，縣長翁章梁(右)代言宣傳。 記者魯永明／攝影
大年初三逢西洋情人節，歡喜財神廟創意融入在地火龍果等食材，邀請在地手感烘焙師徐靖琴(左)，獨家製作1千份心型愛情麵包，縣長翁章梁(右)代言宣傳。 記者魯永明／攝影
大年初三逢西洋情人節，歡喜財神廟創意融入在地火龍果等食材，邀請在地手感烘焙師徐靖琴，獨家製作1千份心型愛情麵包，縣長翁章梁代言宣傳。 記者魯永明／攝影
大年初三逢西洋情人節，歡喜財神廟創意融入在地火龍果等食材，邀請在地手感烘焙師徐靖琴，獨家製作1千份心型愛情麵包，縣長翁章梁代言宣傳。 記者魯永明／攝影

口罩 翁章梁

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