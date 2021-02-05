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台南警方整合資源強化校園安全 長者事故多至社區宣導
台南市善化警分局今天舉辦「校園安全防制工作座談會」；各校與會代表反映希望警方加強上下學校園周邊巡邏、違規取締、重點道路畫紅線、路口紅綠燈更改定時啟動、注意易聚集滋事場所安全隱憂等問題。
善化分局長歐祖明當場要求各派出所長及業務單位，將校園周邊死角、上下學路線及易聚集滋事場所納入巡邏勤務路線，建立LINE校園聯繫群組通報橫向聯繫窗口，遇臨時狀況能立即協處，要使校園治安婦幼安全「零死角」。如有非分局權責建議將協助轉知，展現警方強化校園安全維護決心。
善化分局邀集南市第二學生校外生活輔導會與轄區善化、安定、大內、新市等區公所、遠東科技大及20所中小學、校園所在地19名里長、保警隊出席，傳達警方強化維護校園安全、落實婦幼及校園安全勤務與加強反詐騙、毒品、防疫、重要節日宣導，並聽取校方對於校園安全建言。
永康分局因銀髮族交通事故較多，春節前夕交通組與龍潭派出所到新樹社區關懷據點宣導交通安全觀念，分享影片案例、交通法令及自我防禦觀念交流，當地每天尖峰時段人車頻繁，威脅高齡用路人，另提醒年長者晨昏外出應穿著亮色系衣著或佩戴反光物件，穿越路口應走行人穿越道遵守交通規則，交通工具加裝警示燈等維自身安全。
永康分局長呂世明表示，維護年長者行的安全是分局重點工作，也將持續在各種場合將交通安全知識傳遞給更多長輩，減少車禍事故，呼籲駕駛人看見高齡者減速慢行禮讓，營造高齡長者友善用路環境及安全。
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